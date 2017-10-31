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Восемь команд поучаствовали в квесте в честь народного единства

Восемь команд поучаствовали в квесте в честь народного единства

На каждую из пяти станций давалось по десять минут

В честь Дня народного единства в Южно-Сахалинске сегодня прошел познавательный квест «Во имя дружбы, мира и согласия». Суть квеста была простой – необходимо пройти все станции и выполнить задания, основной темой которых является история и культура народов России. Та из команд, которая наберет больше всего баллов и быстрее других пройдет все испытания, становится победителем и получает призы от организаторов.

Для начала заявившимся командам, а их было 8, надо было зарегистрироваться в главном шатре «Станция международного фестиваля молодежи и студентов». Здесь основной темой стал прошедший в октябре в Сочи всемирный фестиваль. Его посетило более 50 000 молодых людей из 180 стран мира, в том числе и сахалинцы. 

На время прохождения квеста было дано меньше двух часов. За это время участникам нужно было посетить 5 станций: «Союз народов России», «Пазл России», «Национальные культуры», «Кроссворд», «География Курильских островов». На каждом из этапов участникам необходимо выполнить теоретические и практические задания, связанные с историей праздника. На прохождение одной станции командам давалось 10 минут.

При подведении итогов квеста учитывалось не время, а количество набранных баллов. Победители и призеры получили памятные призы от организаторов, а также новые знания о родном регионе и хорошее настроение.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 17:19 +2
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