Восемь команд поучаствовали в квесте в честь народного единства

В честь Дня народного единства в Южно-Сахалинске сегодня прошел познавательный квест «Во имя дружбы, мира и согласия». Суть квеста была простой – необходимо пройти все станции и выполнить задания, основной темой которых является история и культура народов России. Та из команд, которая наберет больше всего баллов и быстрее других пройдет все испытания, становится победителем и получает призы от организаторов.

Для начала заявившимся командам, а их было 8, надо было зарегистрироваться в главном шатре «Станция международного фестиваля молодежи и студентов». Здесь основной темой стал прошедший в октябре в Сочи всемирный фестиваль. Его посетило более 50 000 молодых людей из 180 стран мира, в том числе и сахалинцы.

На время прохождения квеста было дано меньше двух часов. За это время участникам нужно было посетить 5 станций: «Союз народов России», «Пазл России», «Национальные культуры», «Кроссворд», «География Курильских островов». На каждом из этапов участникам необходимо выполнить теоретические и практические задания, связанные с историей праздника. На прохождение одной станции командам давалось 10 минут.

При подведении итогов квеста учитывалось не время, а количество набранных баллов. Победители и призеры получили памятные призы от организаторов, а также новые знания о родном регионе и хорошее настроение.