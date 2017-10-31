В День народного единства билеты в новый исторический парк разобрали за час

Сахалинская область одной из первых в стране отметила День народного единства. Тожественные мероприятия начались с праздничного шествия. Под звон колоколов тысячи человек прошли от Воскресенского собора к площади перед новым Историческим парком «Россия - моя история».

Здесь участников праздника ждал концерт с народными песнями и танцами. На площади развернулись сразу несколько молодежных площадок. Здесь выступали творческие коллективы учебных заведений острова, проходил показ мод сахалинского техникума сервиса «Русская краса», а также танцевальный флэшмоб «Марафон» и выставка-презентация профессиональный образовательных учреждений. Кроме того, все желающие в этот день смогли попробовать блюда национальных кухонь.

- Мы очень любим этот праздник, в этот день всегда весело и люди такие дружные, как одна семья. Сегодня мы отложили все дела и пришли сюда, чтобы встретиться с друзьями, послушать песни, но самое главное - увидеть экспозиции нового мультимедийного Исторического парка. Ждем не дождемся его открытия, - поделилась эмоциями жительница Южно-Сахалинска Татьяна Пономарева.

Презентация интерактивных экспозиций Исторического парка «Россия - моя история» стала одним из самых ярких событий Дня народного единства в областном центре. Первые 20 посетителей смогли посмотреть на них без очереди. Ими стали счастливчики, которые выиграли билеты во время викторины. Она проходила здесь же на площади перед Историческим парком.

- Отрадно видеть здесь столько людей, интересующихся историей своей Родины. Думаю, экспозиции нового исторического парка не смогут оставить равнодушными ни одного из них, - отметил присутствовавший на празднике Владыка Тихон.

В новом Историческом парке на площади почти 7 тысяч квадратных метров буквально оживает вся история России, благодаря 400 единицам смонтированного мультимедийного оборудования (20 интерактивных столов, 330 проекторов, 20 кинект систем). Уникальным местом в Историческом парке станет единственный в Сахалинской области 12-ти метровый купольный кинотеатр. Посетители, разместившись на мягких креслах-пуфах, смогут посмотреть различные исторические фильмы. В числе первых посетителей Исторического парка - губернатор островного региона Олег Кожемяко.

- Очень здорово, что эти экспозиции открылись именно в День народного единства. Ведь здесь отражена вся история нашего Государства и тут наглядно показано, что бывает со страной, если ее народ перестает быть единым. Важно быть всегда сплоченными. Ведь пока мы вместе и едины - мы не победимы, - подчеркнул Олег Кожемяко.

Желающих увидеть экспозиции Исторического парка оказалось настолько много, что бесплатные билеты были разобраны буквально за час и сразу на все предстоящие выходные дни. Однако посетить его можно будет и после праздников. Экспозиции будут доступны каждую пятницу, субботу и воскресение. Пригласительные билеты на экскурсии можно будет бесплатно приобретать уже с 7 ноября и до Нового года в кассах мемориала «Победа».