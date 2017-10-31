В Южно-Сахалинске открыли корт, детскую площадку и добавили освещение

В планировочных районах Новалександровск, Березняки и Дальнее Южно-Сахалинска прошло торжественное открытие проектов, реализованных в рамках программы развития инициативного бюджетирования.

Сначала специалисты посетили мероприятие в Новоалександровске, где ребята с нетерпением ждали открытия детской площадки. В рамках открытия работники ЦНК «Радуга» для детей организовали костюмированное представление и небольшой концерт.

После открытия детской площадки специалисты посетили мероприятие по открытию хоккейного корта в планировочном районе Дальнее. Когда наступит зима и корт будет подо льдом, все население района сможет кататься на коньках, играть в хоккей и весело проводить время на свежем воздухе.

Жители планировочного района Березняки также довольны реализацией проекта и с воодушевлением рассказывали о том, что теперь совсем не страшно ходить по вечерам: фонари светят ярко и освещают практически весь район.

Оставшиеся объекты, запланированные в рамках инициативного бюджетирования в Синегорске, Луговом и Дальнем, будут реализованы и приняты до конца 2017 года.