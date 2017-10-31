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На выставку работ Семена Надеина можно будет сходить до конца января

На выставку работ Семена Надеина можно будет сходить до конца января

Накануне она открылась в областном центре

В музее книги Чехова «Остров Сахалин» начала работу выставка «Силуэтная магия Семёна Надеина». На ней представлены силуэтные композиции и рукописи легенд, сказок и рассказов автора.

Интерактивная часть выставки представляет собой затемненную комнату с проектором и мягкими креслами, а также ковровым покрытием. В уютной атмосфере гости могут послушать аудиосказки Семена Надеина, самостоятельно выбрать силуэтные рисунки и посмотреть их через специальный аппарат.

Семён Александрович Надеин (1929-1981) был тонким знатоком жизни и быта эвенков, хорошо знал язык и традиции своего народа. Всё это художник воплотил в своих работах. Силуэтное вырезание так же, как орнамент и аппликация, является особенно распространённым и наиболее употребляемым пластическим средством у эвенков.

Семён Надеин также был автором сказок, преданий, эвенкийских легенд. В 1966 году он составил словарь эвенкийского языка, содержащий около 5 тысяч слов. На выставке представлены рукописи произведений, вошедших в книгу «Энгеспал», альбом стихотворений с авторскими аппликациями.

Выставка будет работать до 21 января 2018 года.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 11:14 +1
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