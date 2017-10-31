Выпавший в Шахтерске снег сразу привел к авариям на дорогах

Фото: "Углегорские новости"

В Шахтерске на одном из центральных перекрестков сегодня столкнулись две машины. В ДТП попали легковое авто и микроавтобус. Как сообщают «Углегорские новости», в аварии никто не пострадал.

По словам свидетелей, немного ранее там же свалилась в кювет другая легковая машина. Ночью в городе и районе выпал снег, он тут же привел к гололеду. Коммунальные службы, заключает издание, оказались не готовы к непогоде.