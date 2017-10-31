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Выпавший в Шахтерске снег сразу привел к авариям на дорогах
Фото: "Углегорские новости"

Выпавший в Шахтерске снег сразу привел к авариям на дорогах

Коммунальщики не расчистили проезжую часть после ночного снегопада

В Шахтерске на одном из центральных перекрестков сегодня столкнулись две машины. В ДТП попали легковое авто и микроавтобус. Как сообщают «Углегорские новости», в аварии никто не пострадал.

По словам свидетелей, немного ранее там же свалилась в кювет другая легковая машина. Ночью в городе и районе выпал снег, он тут же привел к гололеду. Коммунальные службы, заключает издание, оказались не готовы к непогоде.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 15:45 +1
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Комментарии
Online
Netu_nika Online
Написано сегодня, в 15:50
Лиза, пиши правильно заголовок статье то, про остальное молчу.
А вообще, зачем выдвигаться в снег на летней резине, рука лицо просто товарищи автолюбители
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+3
НКолчина
Написано сегодня, в 16:25
Зима пришла неожиданно... Как и всегда
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+1
Andrey2017
Написано сегодня, в 16:40
Это не коммунальные службы виноваты, а водители, которые до сих пор ездят на летней резине.
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+1
Online
S.T.A.L.K.E.R. Online
Написано сегодня, в 16:59
Andrey2017, ....не думаю,что на этих унитазах есть такое понятие как летняя и зимняя резя!Одна единственная резина,до превращения в слики!
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+2
Online
S.T.A.L.K.E.R. Online
Написано сегодня, в 16:57
.....и это центральный перекрёсток?
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+1
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