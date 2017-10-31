Автохам в Южно-Сахалинске на глазах детей проехал по новому газону у школы

В распоряжении редакции ASTV.RU оказалось видео очередного автохама в Южно-Сахалинске. Однако оно отличается от основной массы похожих роликов. Явное нарушение как правил движения, так и безопасности происходит у школы, на глазах многих детей и рядом с ними.

Действие развернулось у гимназии № 1. Автор ролика запечатлел, как внедорожник Isuzu едет прямо по свежему газону, рядом с тротуаром, по которому идут школьники. По словам Натальи, приславшей видео, на проезжей части в это время стояла пробка. Причем и тротуар, и газон были созданы совсем недавно после реконструкции территории. То, что на нем свежая земля и трава, никак не остановило водителя.

На пассажирском сидении, судя по видео, находится маленький ребенок. Еще несколько школьников наблюдают за происходящим с улицы. Номера машины хорошо различимы – М038НЕ, 65 регион.

Как сказала автор видео, оно было снято еще 4 сентября. Однако до сих пор неизвестно ни о какой реакции правоохранителей на него. На следующий день она обратилась с этим роликом в ГИБДД. Однако оттуда пришел ответ, что раз инцидент случился не на проезжей части, а на газоне, то это компетенция других органов. С тех пор других ответов на обращение не было.