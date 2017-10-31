новости
новости
Регистрация
Автохам в Южно-Сахалинске на глазах детей проехал по новому газону у школы

Автохам в Южно-Сахалинске на глазах детей проехал по новому газону у школы

ГАИ отписалась, что газон - не дорога

В распоряжении редакции ASTV.RU оказалось видео очередного автохама в Южно-Сахалинске. Однако оно отличается от основной массы похожих роликов. Явное нарушение как правил движения, так и безопасности происходит у школы, на глазах многих детей и рядом с ними.

Действие развернулось у гимназии № 1. Автор ролика запечатлел, как внедорожник Isuzu едет прямо по свежему газону, рядом с тротуаром, по которому идут школьники. По словам Натальи, приславшей видео, на проезжей части в это время стояла пробка. Причем и тротуар, и газон были созданы совсем недавно после реконструкции территории. То, что на нем свежая земля и трава, никак не остановило водителя.

На пассажирском сидении, судя по видео, находится маленький ребенок. Еще несколько школьников наблюдают за происходящим с улицы. Номера машины хорошо различимы – М038НЕ, 65 регион.

Как сказала автор видео, оно было снято еще 4 сентября. Однако до сих пор неизвестно ни о какой реакции правоохранителей на него. На следующий день она обратилась с этим роликом в ГИБДД. Однако оттуда пришел ответ, что раз инцидент случился не на проезжей части, а на газоне, то это компетенция других органов. С тех пор других ответов на обращение не было.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 16:54 +5
Другие статьи по темам
Место
гимназия 1
Прочее
автохам
Популярное на ASTV
Медведи вышли к жилым домам в Ногликах
Медведи вышли к жилым домам в Ногликах
Сотни морских звезд выбросило на берег в Стародубском
Сотни морских звезд выбросило на берег в Стародубском
Спасенного в открытом море иностранца доставили на Сахалин
Спасенного в открытом море иностранца доставили на Сахалин
Российские врачи отказались от лечения маленькой сахалинки
Российские врачи отказались от лечения маленькой сахалинки

Главные сахалинские новости за день от astv.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Комментарии
Reader
Написано сегодня, в 17:03
Теперь бы проверить компетенцию этого некомпетентного органа
Ответить
+10
ostrovsakhalin
Написано сегодня, в 17:26
Reader, за стоянку и езду по газонам отвечает муниципалитет. ГАИ должно было передать по подведомственнлсти, но видать не захотели. А так предусмотрен штраф. Но сроки прошли.
За рулём обыкновенное быдло.
Ответить
+2
Reader
Написано сегодня, в 17:04
Тротуар - это тоже не проезжая часть. Можно гонять значит? ГИБДД не ошрафует? Фамилию отписавшегося в студию!
Ответить
+4
Vaska
Написано сегодня, в 17:26
Reader, вот троллятина)))) в ПДД чётко сказано:
Тротуар - элемент ДОРОГИ, предназначенный для движения пешеходов и примыкающий к проезжей части или отделенный от нее газоном.
В ПДД нет термина газон , соответственно, сотрудники ГИБДД не имеют права штрафовать. Газон находится на балансе города , только администрация города может выписать штраф на данного водителя.
Ответить
+5
ostrovsakhalin
Написано сегодня, в 17:27
Reader, за тротуар должны были оштрафовать. Но мы же не знаем что в письме было!
Ответить
+1
Reader
Написано сегодня, в 17:41
ostrovsakhalin, наверное фото -видео материал
Ответить
0
Еще 13 комментариев
Reader
Написано сегодня, в 17:06
Мне еще 1.5 года назад ваша редакция обещала дать комментарий на подобный ответ от ГИБДД по поводу парковки на детской площадке.
Ответить
+1
Jasper
Написано сегодня, в 17:16
Вперед все на газоны!!!
Ответить
+5
Online
marrozz Online
Написано сегодня, в 17:17
так, лексус губера уже штрафанули на 5к, а этот утырок что, более блатной?
Ответить
+3
k_hammer
Написано сегодня, в 18:10
marrozz, а поподробней?
Ответить
+2
ostrovsakhalin
Написано сегодня, в 17:28
Единственный способ сейчас. Это баннер на забор школы с надписью. За рулём машины такой то ***!
Ответить
+1
YETI
Написано сегодня, в 17:34
вые...ть и высушить.
Ответить
+1
B288318
Написано сегодня, в 18:27
YETI, не, сушить не надо, и так сойдёт
Ответить
0
Andrey2017
Написано сегодня, в 17:50
Это не хам, а обычное быдло, которому наплевать на всё и на всех!
Ответить
+3
Online
Nyrka Online
Написано сегодня, в 17:55
Вот же ж урод
А если бы задел кого, там же дети!!! По соплям бы тебе настучать козлина
Ответить
+2
ocharovashka
Написано сегодня, в 18:02
Кто этим неадекватам права выдает????
Ответить
+1
Online
S.T.A.L.K.E.R. Online
Написано сегодня, в 18:18
...написано ведь внедорожник Isuzu,он и должен быть вне дороги!Что то статья сама себе противоречит.

А ведь это месть,автор видеоролика мстит за что то водителю
.Либо у автора не всё нормально с психикой по прошествию такого времени,всё успокоится не может!

P.S....вот только не надо что у неё болит голова за тот газон.
Ответить
0
Online
samaya_555 Online
Написано сегодня, в 18:22
Я за машиной и на газон...посмотрим, что скажут...
Ответить
0
Online
abdulhanov Online
Написано сегодня, в 18:40
Ездим по газонам! За это ничего не будет
Ответить
0
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
«Ночь пожирателей рекламы» прошла в Южно-Сахалинске
«Ночь пожирателей рекламы» прошла в Южно-Сахалинске
В День народного единства билеты в новый исторический парк разобрали за час
В День народного единства билеты в новый исторический парк разобрали за час
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru