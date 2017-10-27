В Корсакове выбрали лучших школьников-экскурсоводов

Конкурс «Лучший экскурсовод-школьник» корсаковский историко-краеведческий музей провел в рамках реализации проекта «Живое дерево». Участие приняли более 20 ребят. Жюри оценивало конкурсантов не только за полноту владения материалом экскурсии, но и за его подачу, логику и стройность изложения, культуру речи.

В итоге конкурсная комиссия выбрала победителей в каждой из трех возрастных групп. Среди пятиклассников лучшим экскурсоводом-школьником стала учащаяся школы № 4 Корсакова Любовь Филатова, в возрастной группе 6-8 классов – Любовь Ковалишина (школа № 4 Корсакова), среди старшеклассников первое место жюри отдало Ольге Самофаловой (школа села Дачное).

Награды участникам вручили и в отдельных номинациях, также организаторы конкурса отметили педагогов, сумевших заинтересовать музейным делом своих воспитанников. Грамотами департамента социального развития администрации Корсакова наградили Галину Фомину, руководителя краеведческого музея школы Дачного и Татьяну Емельянову педагога-организатора школы № 4 Корсакова. Дополнительным подарком для всех участников стала поездка в Невельск, где юные корсаковцы посетят музей и посмотрят на сивучей.

Конкурс «Лучший экскурсовод-школьник» проводят в Корсакове с целью развития у детей и подростков познавательного интереса в области изучения родного края, а также профориентации молодежной аудитории в музееведении, сообщает пресс-служба администрации района.