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В Корсакове выбрали лучших школьников-экскурсоводов

В Корсакове выбрали лучших школьников-экскурсоводов

Участие в конкурсе приняли больше 20 детей

Конкурс «Лучший экскурсовод-школьник» корсаковский историко-краеведческий музей провел в рамках реализации проекта «Живое дерево». Участие приняли более 20 ребят. Жюри оценивало конкурсантов не только за полноту владения материалом экскурсии, но и за его подачу, логику и стройность изложения, культуру речи.

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В итоге конкурсная комиссия выбрала победителей в каждой из трех возрастных групп. Среди пятиклассников лучшим экскурсоводом-школьником стала учащаяся школы № 4 Корсакова Любовь Филатова, в возрастной группе 6-8 классов – Любовь Ковалишина (школа № 4 Корсакова), среди старшеклассников первое место жюри отдало Ольге Самофаловой (школа села Дачное).

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Награды участникам вручили и в отдельных номинациях, также организаторы конкурса отметили педагогов, сумевших заинтересовать музейным делом своих воспитанников. Грамотами департамента социального развития администрации Корсакова наградили Галину Фомину, руководителя краеведческого музея школы Дачного и Татьяну Емельянову педагога-организатора школы № 4 Корсакова. Дополнительным подарком для всех участников стала поездка в Невельск, где юные корсаковцы посетят музей и посмотрят на сивучей.  

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Конкурс «Лучший экскурсовод-школьник» проводят в Корсакове с целью развития у детей и подростков познавательного интереса в области изучения родного края, а также профориентации молодежной аудитории в музееведении, сообщает пресс-служба администрации района. 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 12:19 0
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