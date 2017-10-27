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Страховые пенсии неработающих пенсионеров с 1 января 2018 года увеличат в России

Страховые пенсии неработающих пенсионеров с 1 января 2018 года увеличат в России

Это выше показателя прогнозной инфляции на 0,5%

В соответствии с проектом бюджета Пенсионного фонда России на 2018 год расходы на пенсионное обеспечение россиян вырастут на 279 млрд рублей и составят 7,15 трлн рублей. Расходы на социальные выплаты вырастут на 11,8 млрд рублей и составят 981 млрд рублей.

Так, страховые пенсии, включая фиксированную выплату, неработающих пенсионеров с 1 января 2018 года будут увеличены на 3,7%, что выше показателя прогнозной инфляции на 0,5%.             Размер фиксированной выплаты после индексации составит 4 982,9 рубля в месяц, стоимость пенсионного балла – 81,49 рубля (в 2017 году – 78,58 рубля). Среднегодовой размер страховой пенсии по старости вырастет до 14 075 рублей (161,3% к прожиточному минимуму пенсионера).

Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в том числе социальные, с 1 апреля 2018 года будут повышены работающим и неработающим пенсионерам на 4,1%. В итоге среднегодовой размер социальной пенсии вырастет до 9 045 рублей (103,7% к прожиточному минимуму пенсионера). Средний размер социальной пенсии детей-инвалидов и инвалидов с детства первой группы составит 13 699 рублей.

Как и раньше, в 2018 году в России не будет пенсионеров с ежемесячным доходом ниже прожиточного минимума пенсионера (ПМП) в регионе проживания. Всем неработающим пенсионерам будет производиться социальная доплата к пенсии до уровня ПМП. В условиях возможного снижения ПМП в регионе предусмотрено сохранение общего размера материального обеспечения неработающих получателей федеральной социальной доплаты на уровне не ниже 31 декабря 2017 года. На эти цели в бюджете ПФР заложено 94,5 млрд рублей.

В соответствии с проектом бюджета 14,7 млрд рублей планируется направить на выплату средств пенсионных накоплений в виде накопительной пенсии, срочной и единовременной выплат.

С 1 февраля 2018 года размеры ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ), которую получают федеральные льготники, будут проиндексированы на прогнозный уровень инфляции в 2017 году – 3,2%. Пенсионный фонд направит на выплату ЕДВ 450,6 млрд рублей.

Россияне, осуществляющие уход за нетрудоспособными гражданами, продолжат получать компенсационные выплаты в размере 1,2 тыс. рублей в месяц, при этом неработающим родителям детей-инвалидов и инвалидов с детства Пенсионный фонд осуществляет ежемесячные выплаты в размере 5,5 тыс. рублей. Расходы на эти выплаты в 2018 году запланированы на уровне 73,2 млрд рублей.

В 2018 году Пенсионный фонд продолжит выдачу государственных сертификатов на материнский капитал, а также выплату его средств. По этому направлению в бюджете ПФР предусмотрено 341,4 млрд рублей. Размер материнского капитала в следующем году не изменится и составит 453 026 рублей.

Основным видом пенсий в России в 2018 году по-прежнему будет страховая пенсия. Численность ее получателей составит более 40 млн человек. Еще почти 3,7 млн человек – получатели пенсий по государственному пенсионному обеспечению.

В 2018 году ПФР продолжит выделять субъектам РФ субсидии на реализацию социальных программ в части строительства, реконструкции и ремонта социальных учреждений для граждан старшего поколения и инвалидов, развития их материально-технической базы, а также на обучение пенсионеров компьютерной грамотности. Субсидии Пенсионный фонд выделяет на условиях софинансирования расходов на реализацию соцпрограмм субъектами РФ. На эти цели в бюджете ПФР на 2018 год предусмотрен 1 млрд рублей.

Источник: пресс-служба Пенсионного фонда РФ

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 08:50 −1
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Комментарии
ZLOI275
Написано сегодня, в 09:00
Ну все теперь зажируем
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+4
НюНик_просто_Анна
Написано сегодня, в 10:27
ZLOI275, не загулять бы от нежданно свалившегося бахайтсва
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+5
Svoy
Написано сегодня, в 11:47
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+1
Online
Balbes Online
Написано сегодня, в 09:14
Как-то так
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+2
Варвара Чикишева
Написано сегодня, в 11:13
Молодцы , все придумали. На 3,7 повысяи пенсию НЕРАБОТАЮЩИМ пенсионерам, а на 3,8 ком.услуги.
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+1
Online
Andrey2017 Online
Написано сегодня, в 11:13
И тут же очередная "позитивная" новость - В 2018 году тарифы на коммунальные услуги в Сахалинской области вырастут на 3,4%- https://astv.ru/news/society/2017-11-03-v-2018-god..
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+1
Svoy
Написано сегодня, в 11:48
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