Три села в Углегорском районе остались без света

elconfidencial.com

Сегодня, 3 ноября в 07.05 в Центр управления в кризисных ситуациях поступила информация о том, что в результате повреждения на линии электропередач произошло нарушение электроснабжения в селах Бошняково, Тельновское и Лесогорское Углегорского района. Все котельные имеют дизельные электростанции, которые при необходимости будут запущены.

Как сообщают в Главном управлении МЧС России по Сахалинской области, в аварийно-восстановительных работах задействовано 8 человек и 3 единицы техники от ПАО «Сахалинэнерго».

Информацию о ходе восстановительных работ можно получить у диспетчера Западного базового сетевого района по телефонам: 8(42432) 43-481, 27205 и в Единой дежурно-диспетчерской службе Углегорского района по телефону: 8(42432) 44-824.