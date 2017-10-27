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Три села в Углегорском районе остались без света
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Три села в Углегорском районе остались без света

Причина - повреждение на линии электропередач

Сегодня, 3 ноября в 07.05 в Центр управления в кризисных ситуациях поступила информация о том, что в результате повреждения на линии электропередач произошло нарушение электроснабжения в селах Бошняково, Тельновское и Лесогорское Углегорского района. Все котельные  имеют дизельные электростанции, которые при необходимости будут запущены.

Как сообщают в Главном управлении МЧС России по Сахалинской области, в аварийно-восстановительных работах задействовано 8 человек и 3 единицы техники от ПАО «Сахалинэнерго».

Информацию о ходе восстановительных работ можно получить у диспетчера Западного базового сетевого района по телефонам: 8(42432) 43-481, 27205 и в Единой дежурно-диспетчерской службе Углегорского района по телефону: 8(42432) 44-824.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 08:56 +1
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