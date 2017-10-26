В Южно-Сахалинске открыли памятную доску Анастасу Микояну

В областном центре открыли памятную доску известному историческому деятелю, председателю Президиума Верховного Совета СССР Анастасу Микояну, внесшему свой вклад в развитие региона в послевоенные годы. Торжественная церемония и митинг памяти стали одними из мероприятий, которые проводятся в Южно-Сахалинске в рамках Дней армянской культуры.

- Имя Анастаса Ивановича Микояна хорошо знакомо всем, кто родился в СССР, и многим за его пределами. Это большой государственный деятель, с именем которого связана целая эпоха,- отметил во время церемонии открытия памятного знака мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин. - Анастас Иванович начал свою политическую карьеру при жизни Владимира Ильича Ленина и ушел в отставку лишь при Леониде Ильиче Брежневе. Анастас Микоян внес личный вклад и в историю развития островной земли.

Памятный знак с барельефом выдающегося деятеля размещен на фасаде дома, расположенного по Коммунистическому проспекту, 76. Бывшее здание «Сахалинрыбпрома», в котором сейчас размешается одна из банковских организаций города, тесно связано с именем Анастаса Ивановича Микояна. Будучи заместителем председателя Совнаркома СССР осенью 1945 года он посетил Дальний Восток, в том числе освобожденный Южный Сахалин и Курильские острова, разрешил множество управленческих и хозяйственных вопросов, оказал помощь в получении из Маньчжурии продовольствия для гражданского населения. Повторно побывав на Сахалине в октябре 1954 года, в этом здании он проводил совещание по вопросам рыбного хозяйства. Гости церемонии отмечали, что старшее поколение многое знает о профессиональной деятельности Анастаса Микояна. Современники отзывались о нем как о человеке колоссальной работоспособности, обладавшем невероятной вдумчивостью в решении любых вопросов - будь то борьба с эпидемией полиомиелита, налаживание массового производства бытовых холодильников, создание легендарного пломбира и другие вещи, что в последствии стали настоящими символами советской эпохи. Но, к сожалению, далеко не каждый сегодняшний школьник знаком с этой знаковой политической фигурой советского периода. Об этом говорил и почетный гость церемонии - внук Анастаса Ивановича - Владимир Сергеевич Микоян.

- Я не буду говорить о заслугах деда и хотел бы обратить ваше внимание на саму идеологию этого события. Есть известная фраза: «у времени безжалостная сила забвения и в своем стремительном движении оно быстро стирает имена». Сегодняшнее мероприятие говорит о том, что на Сахалине - в том месте, где, как я уже убедился, начинается наша Родина, ценят и поддерживают неразрывную связь времен, - сказал Владимир Микоян. - Это хорошее мероприятие в стремлении оживить частичку забытого и новому поколению, возможно, не очень известного. Я убедился, что здесь не предают историческую память в угоду политической конъюнктуры. Спасибо всем, кто принял участие в установке памятного знака, кто пришел сегодня, кто хочет заглянуть в историю и на ее базе строить новое будущее нашей страны и Сахалина, в первую очередь.

Как поделился Владимир Микоян, он сегодня здесь, чтобы не только стать участником церемонии, но и сделать фотографии для архива и «потом все подробно рассказать в узком кругу 25 ноября, когда мы будем отмечать день рождения родоначальника нашей семьи».

Семья и дети Анастаса Микояна тоже по-своему легендарны. Все его пятеро сыновей достигли значимых результатов в своей профессиональной деятельности. Четверо - связали свою жизнь с авиацией, один из них - Герой Советского Союза. Фамилию Микояна носит авиастроительный завод, который до сих пор выпускает самолеты, имеющие большое значение для укрепления обороноспособности страны. Пятый сын - стал доктором исторических наук, известным политологом. Каждый из них достойно выдержал высокие требования, которые отец предъявлял, прежде всего, к самому себе и своим детям.

Идея установки памятной доски А.И. Микояну принадлежит почетному гражданину Сахалинской области, краеведу Константину Ерофеевичу Гапоненко. Эту мысль он изложил на страницах своей книги очерков «Тугие паруса былого», посвятив один из них личности Анастаса Ивановича и его визиту на остров. Инициативу поддержало Сахалинское отделение Русского географического общества и губернатор региона.

На этом Дни армянской культуры на Сахалине не заканчиваются. Завтра в Корейском культурном центре в 16.00 состоится выступление национальных творческих коллективов, а гостей будут угощать традиционными армянскими блюдами.

Завершающим событием станет большая тематическая программа, приуроченная к празднованию Дня народного единства. 4 ноября с 12.00 до 15.00 на пл. Победы у исторического парка «Россия - моя история» для всех желающих проведут мастер?классы по изготовлению национальных домашних кукол и блюд, по игре на национальных инструментах. Гости также смогут сразиться в блиц-турнире по нардам и принять участие в танцевальном флешмобе «Кочари».

По информации администрации Южно-Сахалинска