новости
новости
Регистрация
Схема движения автобусов по новому микрорайону Дальнего изменилась

Схема движения автобусов по новому микрорайону Дальнего изменилась

Теперь маршрутный транспорт охватит и южную часть населенного пункта

Для улучшения транспортного сообщения и по многочисленным просьбам жителей,  изменена схема движения  автобусов, следующих по новому микрорайону Дальнего. Об этом сообщает пресс-служба администрации Южно-Сахалинска.

Так, с  4 ноября пассажирский общественный транспорт будет двигаться по улице 1-я Московская, с заездом и остановками как в северной, так и  южной частях микрорайона  - на улицах  Большая Полянка (возле магазина «Столичный») и Байкальская (между домами №5 и 7). Речь идет об автобусах № 81, 81П, 104, 105, 105А, 107.

 Как сообщает МКУ «Пассажирский транспорт Южно-Сахалинска», пока эти обновленные маршруты будут работать в тестовом режиме.

Отметим, что скорректированные схемы движения автобусов  и их  расписание также станут доступны в режиме он-лайн на городском информационном портале  http://bus.yuzhno-sakh.ru/.

В течение нескольких недель специалисты  МКУ «Пассажирский транспорт Южно-Сахалинска» изучат пассажиропоток и отзывы граждан.  Их можно направлять на телефон центральной диспетчерской службы — 51-00-51. 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 17:31 +1
Другие статьи по темам
Место
Дальнее
Популярное на ASTV
Мертвого мужчину обнаружили у железнодорожных путей в Южно-Сахалинске
Мертвого мужчину обнаружили у железнодорожных путей в Южно-Сахалинске
В Южно-Сахалинске пропала 21-летняя жительница Шахтерска
В Южно-Сахалинске пропала 21-летняя жительница Шахтерска
Медведи вышли к жилым домам в Ногликах
Медведи вышли к жилым домам в Ногликах
Сотни морских звезд выбросило на берег в Стародубском
Сотни морских звезд выбросило на берег в Стародубском

Главные сахалинские новости за день от astv.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Комментарии
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Работы на южно-сахалинском технопарке подходят к концу
Работы на южно-сахалинском технопарке подходят к концу
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru