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Работы на южно-сахалинском технопарке подходят к концу

Работы на южно-сахалинском технопарке подходят к концу

Его планируется ввести в мае 2018 года

Власти Южно-Сахалинска оценили темпы строительства «Технологического парка современных строительных технологий» в Новоалександровске. С 2014 года на территории более чем в 5 гектаров за это время удалось практически из руин восстановить корпуса, построить дополнительные, организовать первое производство. Сейчас планируется увеличить территорию комплекса практически в два раза.

Среди основных задач проекта - поиск и привлечение резидентов и инвесторов; развитие инновационных проектов за счет концентрации на одной территории высококвалифицированных специалистов, передовых технологий; поддержка образовательной среды.

По словам руководителя компании-инвестора, ввести в эксплуатацию весь комплекс планируется в мае 2018 года. Статус технопарка уже получен. Некоторые производства запущены – в одном из цехов выпускают тротуарную плитку, в другом – бордюрный камень, в третьем – профилированный лист. Все - с применением новых технологий. Весь проект предусматривает также инфраструктуру для проживания, отдыха и оздоровления тех, кто будет здесь жить, учиться, работать или приезжать для обмена опытом: гостевые модули, столовая на 120 мест, спортзалы, бассейн и много другое.

- Предполагается разместить на нашей базе комплекс различных лабораторий с современным оборудованием и расширенными полномочиями. Тогда сахалинские предприниматели смогут на месте получать, например, разрешительные документы, сертификаты на допуск к некоторым видам работ. Пока же за теми же заключениями на право эксплуатации приходится обращаться во Владивосток, Хабаровск или Москву. Новые технологии позволят выпускать композитные конструкции на основе сахалинских минералов. Они значительно прочнее, в несколько раз легче металлических аналогов, не подвержены коррозии. Мы будем производить здесь «базальтовую нить», она широко востребована в различных отраслях от медицины до строительства. Для дорожного строительства сможем предложить волокно, использование которого позволит в несколько раз увеличить прочность и срок службы асфальтового покрытия, - отметил директор парка Владимир Алексеев.

По итогам поездки мэр Сергей Надсадин дал поручение решить вопрос с благоустройством и содержанием подъездных путей к территории объекта.

- Важно, чтобы все планы по созданию площадки воплотились и в городе появилась такая востребованная инновационная площадка. Подобные проекты призваны повысить качество, ускорить и удешевить выпуск строительных материалов и само строительство. Это крайне актуально для развития областного центра, - заключил мэр.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 17:27 +1
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