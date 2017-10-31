«Ночь искусств» в Южно-Сахалинске собрала больше тысячи человек

Она прошла под девизом «Искусство объединяет»

В ночь с пятницы на субботу в Сахалинском областном краеведческом музее прошла 5-я ежегодная Всероссийская культурно-образовательная акция «Ночь искусств» под девизом «Искусство объединяет». Участниками акции стали более тысячи человек.

По сообщению музея, в фойе весь вечер звучали песни о Сахалине, природе, жизни и любви - посетителей встречали лауреаты фестивалей авторской песни: Павел Гавриков, Дмитрий Чернов и Сергей Цапин.

В уютной обстановке многочисленные гости сами выбирали интересные для себя площадки, посещали музейный квест и экскурсии, становились активными участниками мастер-классов, на которых учились изготавливать раковины аммонита, авторскую бижутерию, украшения, тряпичных кукол, осваивали незнакомую технику вышивки.

Малыши порадовали своих родных, сделав аппликации с цветным песком.

Наталья Бянкина, профессиональный художник, отразила на бумаге все самые яркие, светлые, добрые и искренние эмоции людей.

Сергей Удовенко и Тимофей Волков исполнили русские народные песни. А участники национального ансамбля из Азербайджана, танцевального клуба «Серок» и школы-студии восточного танца «Багира» погрузили гостей музея в море ритмов танго, сальсы, бальных и восточных танцев.