Сообщение между Сахалином и Курилами поддержат авиацией

Областные власти принимают меры, чтобы решить проблему сообщения между Сахалином и Курильскими островами. По поручению губернатора Олега Кожемяко региональное министерство транспорта и дорожного хозяйства подготовило ряд решений, которые позволят обеспечить регулярную перевозку пассажиров и грузов по ключевому направлению.

В ближайшие дни теплоход «Игорь Фархутдинов» отправляется на плановый ежегодный ремонт. На несколько недель острова Итуруп, Кунашир и Шикотан могут остаться без регулярного морского пассажирского сообщения с Сахалином. Для жителей отдаленных муниципальных образований в этой ситуации может стать очень проблематичным выезд на лечение в областной центр и федеральные клиники, в отпуск.

Чтобы не допустить негативных социальных последствий, министерство транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области провело серьезную работу с предприятиями, осуществляющими перевозки людей и грузов на Курилы. В период отсутствия «Игоря Фархутдинова» авиакомпания «Аврора», выполняющая полеты из Южно-Сахалинска в Курильск (остров Итуруп) и Южно-Курильск (Кунашир), при необходимости увеличит количество рейсов по этому направлению. Возможно и несколько иное решение. «Аврора» может направлять на Курилы самолеты большей вместимости. Это позволит увеличить возможности по перевозке пассажиров без наращивания количества рейсов.

Губернатор Олег Кожемяко также обратил внимание транспортников, что из-за ремонта «Игоря Фархутдинова» в особенно сложной ситуации окажутся жители острова Шикотан. Теплоход сюда заходить перестанет. С Кунаширом, где находится аэропорт «Менделеево», остров будут связывать только 12-местный плашкоут «Дружба» и вертолет, способный взять на борт не более 18 человек.

- По нашей просьбе муниципальное предприятие «Докер», которое возит пассажиров между Кунаширом и Шикотаном на плашкоуте, выведет на эту линию еще одно аналогичное судно - «Надежда», - сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Сергей Садовников. - Расписание движения в настоящее время согласовывает руководство Южно-Курильского района. И, если будут пожелания пассажиров, мы можем увеличить частоту вертолетных рейсов между Кунаширом и Шикотаном.

8 ноября будут подведены итоги конкурса на осуществление морских пассажирских и грузовых перевозок между Сахалином и островами Итуруп и Кунашир. Ожидается, что во время отсутствия «Игоря Фархутдинова» на линию выйдет другое судно усиленного ледового класса.

Как считают в ведомстве, уход на ремонт «Игоря Фархутдинова» не скажется на перевозке на Курилы грузов, в том числе продуктов питания. Никаких проблем у бизнесменов, везущих свои товары на отдаленные острова, возникнуть не должно. На этом направлении работает целый ряд транспортных компаний, располагающих флотом.

По информации пресс-секретаря губернатора Сахалинской области