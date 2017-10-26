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Томаринский район закончил асфальтировать дороги и дворы
Фото: архив astv.ru

Томаринский район закончил асфальтировать дороги и дворы

Планы на 2017 год выполнены, говорят в администрации

В Томаринском районе закончились все работы по асфальтированию в 2017 году. Последний асфальт рабочие положили в начале недели на тротуарах улицы Победы в Красногорске и улицы Дзержинского в Томари.

Начиная с конца сентября, подрядчики продолжали работать даже с наступлением темноты, стараясь успеть закончить укладку асфальтового покрытия до наступления холодов, чтобы их никто не мог упрекнут в том, что они кладут асфальт на снег.

Как рассказали в администрации Томаринского городского округа, за 2017 год в районе были капитально отремонтированы 13 дворов.

В текущем году в Томари капитально отремонтировали участок дороги по улице Юбилейной от площади до центральной районной больницы и заасфальтировали большую территорию перед учреждением здравоохранения. А также впервые в истории города положили асфальт на улице Дзержинского, которая ведёт к железнодорожной станции, обустроив при этом тротуары для пешеходов. В Красногорске же капитально отремонтировали участок дороги по улице Победы, который является частью трассы до Шахтёрска и Углегорска.

По словам главы администрации Томаринского городского округа Александра Кобелева, в следующем году в городском округе планируется продолжить капитальный ремонт придомовых территорий и приводить в порядок улицы в Томари. В частности, планируется всерьёз заняться улицами Ленина, Крупской, Пионерской, а также улицами, которые идут перпендикулярно основным транспортным магистралям в нижней части города. В зависимости от бюджетных возможностей часть дорог будет асфальтироваться, а часть – отсыпаться щебнем.

Как сообщили в районном комитете по управлению муниципальной собственностью, на следующий год запланирован капитальный ремонт придомовых территорий домов 40 и 43 на улице Садовой, дома 4а на улице Ломоносова и дома 1 в переулке Холмистом в Томари, домов по адресу ул. Победы, 9, 18,22, ул. Заводская, 2, ул. Калинина. 10, 13, 15, 16, 18 и ул. Карла Маркса, 40, 51,62, 87, 97, 99, 100, 101, 103, 105,107, 109 в Красногорске, домов 31, 33, 35, 37, 39 на улице Чкалова и домов 83, 85, 87 на улице  Советской в селе Ильинском, а также домов по адресу ул. Мира, 12, 13 в селе Черемшанка.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 13:51 +2
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Комментарии
Bokassa
Написано сегодня, в 14:35
фото в заголовке свежее?? судя по нему в Томари до сих пор лэто
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+1
Svoy
Написано сегодня, в 18:03
А между насёлёнными пунктами видимо дороги не нужны
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