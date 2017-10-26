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Россия намерена развивать систему "все включено"
InTur.su

Россия намерена развивать систему "все включено"

Таким образом планируют повышать конкурентоспособность отечественного турпродукта на мировом рынке

Федеральное агентство по туризму считает важным развивать обслуживание в отелях по системе "все включено" и распространять его на различные регионы России, повышая таким образом конкурентоспособность отечественного турпродукта на мировом рынке, заявил в среду глава ведомства Олег Сафонов.
 

Ранее в СМИ появилось сообщение о том, что глава Конфедерации торговцев и ремесленников Турции (TESK) Бендеви Паландокен призвал туристическую индустрию отказаться от системы "все включено". По мнению Паландокена, подобная система мешает развитию торговли и ремесленного бизнеса в турзонах, так как туристы реже ходят по магазинам.

"Отказаться или нет от системы "все включено" при обслуживании в отелях — это дело наших турецких коллег. Однако мы считаем очень важным распространять эту систему на территории Российской Федерации, так как она пользуется большой популярностью среди российских туристов", — сказал Сафонов РИА Новости.

Он напомнил, что процесс внедрения системы "все включено" уже идет в Краснодарском крае, где в эту работу включаются туроператоры и отельеры.

"Внутри страны мы собираемся эту систему развивать, так как считаем, что это приведет к созданию конкурентоспособного турпродукта, который является популярным среди российских туристов", — продолжил Сафонов.

"Какие решения по этому вопросу примут наши коллеги в Турции — это их суверенное дело. Эта тема остается дискуссионной, решений никаких в Турции не принималось, а мы в Российской Федерации считаем необходимым систему "все включено" развивать и распространять ее на разные территории нашей страны, тем самым повышая конкурентоспособность России на мировом туристическом рынке", — резюмировал руководитель Ростуризма.

сегодня, в 14:15 +2
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Комментарии
MASHUTA
Написано сегодня, в 14:31
А при чем мы тут? У нас идет программа "Все выключено"..
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+6
Bokassa
Написано сегодня, в 14:34
ну ну
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+4
Warg666
Написано сегодня, в 14:45
Все включено, пьяное быдло, драки, разборки.
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+2
Online
Breaking_news Online
Написано сегодня, в 14:48
все включено в ТУРИСТИЧЕСКИЙ СБОР ДАЖЕ ДЛЯ МЕСТНЫХ!
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+2
Armata77
Написано сегодня, в 15:23
кишка тонка, что могут наши предложить? До Турции как до луны
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+4
Online
Andrey2017 Online
Написано сегодня, в 15:33
Спасибо за позитивную новость , очень рассмешили!
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+1
sahalin
Написано сегодня, в 16:11
Есть такая гостиница в Кабардинке по названием Надежда. Уровня примерно как средняя в турции. Там есть система всё включено. Один день в высокий сизон ОТ 10000р. Т.о. на две недели 140000р. И это без перелёта. Перелёт на двоих 80000р. 220 т.р итого. Вот вам и "всё включено" по русски.
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+1
Online
Vladiksakh65 Online
Написано сегодня, в 16:12
Поржал. Реально все отключилось !!!!
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+1
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