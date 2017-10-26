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МФЦ в Холмске начнет работать семь дней в неделю без перерывов

МФЦ в Холмске начнет работать семь дней в неделю без перерывов

В городе открылся новый офис

В Холмске состоялось открытие дополнительного офиса многофункционального центра «Мои документы». По сообщению районной администрации, офис расположен в удобном для холмчан месте – в здании кинодосугового центра «Россия». Работает МФЦ по принципу «одного окна», когда гражданину не нужно посещать несколько госучреждений, для того, чтобы получить какой-либо документ, справку и т.д. Всё можно сделать за одно посещение специалистов центра.

Потребность в нём  была ощутимой, учитывая то, что с начала 2017 года в МФЦ было зарегистрировано 27 тысяч обращений жителей города и района. В центре будет работать шесть окон по приёму документов, стойка консультации и выдачи документов. Здесь созданы комфортные условия для всех посетителей, в том числе и для маломобильных групп населения.

График работы офиса разработан с учётом потребностей жителей округа. С начала 2018 года холмчане смогут обращаться за государственными услугами семь дней в неделю без перерыва на обед.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 15:01 +2
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Комментарии
Bokassa
Написано сегодня, в 15:30
потребность в МФЦ вызвана тем, что людей туда гонят чуть ли не принудительно
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