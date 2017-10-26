Некоторые районы Сахалинской области досрочно вставили льготникам все зубные протезы

И уже лечат тех, кто записался на следующий год

В ряде районов Сахалинской области досрочно выполнены планы по зубопротезированию льготных категорий граждан. В этих муниципальных образованиях уже начали оказывать специализированную помощь людям, записавшимся в очередь на следующий год. Среди лидеров – Долинский, Смирныховский, Курильский районы; среди отстающих – Поронайск.

Бесплатное зубопротезирование льготным категориям граждан осуществляется в Сахалинской области с 2010 года. В 2016 году было закуплено оборудование для установки современных зуботехнических лабораторий во всех районах области, приобретены расходные материалы. За два года на эти цели из областного бюджета выделено 235 миллионов рублей. Ежегодно составляется план по охвату населения бесплатными услугами зубопротезирования в лечебных учреждениях. В этом году запланировано поставить зубные протезы 3 539 пациентам.

Благодаря новому оборудованию, поступившему в районы, стало возможно выполнять сложные виды зубопротезирования. В прежние годы пожилые люди довольствовались в основном съемными протезами, сейчас применяется более высокий стандарт специализированной помощи - штампованные и цельнолитые ортопедические конструкции, металлокерамика.

В нескольких муниципальных образованиях специалисты досрочно справились с планом и уже лечат людей, записавшихся на следующий год. Например, в Долинске в этом году было запланировано сделать зубные протезы 83 пациентам. С этим заданием в районе справились еще в июне. По заявке, дополнительно было выделено финансирование еще на 147 человек, большей части из них уже оказана помощь, до конца года специалисты планируют обеспечить зубными протезами всех остальных пациентов.

В нескольких районах пока отстают от таких высоких показателей. Наибольшее количество жалоб по зубопротезированию в этом году поступало из Поронайского района. Во время прямой линии с губернатором местные жители поднимали вопрос о недоступности этого вида помощи, нехватке расходных материалов. Олег Кожемяко поручил как можно скорее решить этот вопрос и обеспечить людям выполнение взятых обязательств.

В настоящее время в район поступила партия расходных материалов в количестве, необходимом для изготовления зубных протезов до конца года.

Одной из первых пациенток, обратившейся за специализированным лечением, стала Алла Демидова. Около трех лет она постепенно решала то один, то другой вопрос лечения полости рта.

- Наконец, в этом году решились разом все мои проблемы. Очень осталась довольна и качеством лечения, и отношением специалистов, - поделилась местная жительница.

- В дальнейшем, для обеспечения непрерывности процесса, заявки будут формироваться заблаговременно на несколько месяцев, – рассказал и.о.главного врача Поронайской ЦРБ Сергей Мельников. - Дополнительно планируем приобрести еще один аппарат – артикулятор, чтобы можно было одновременно изготавливать нескольких протезов.

В перспективе, обещает руководство учреждением, срывов в зубопротезировании льготных категорий граждан не будет. Специально на этот участок работы выделено несколько специалистов. Стоматолог-ортопед Андрей Пак трудоустроен в рамках кадровой программы. Еще один специалист – зубной техник Евгений Епанешников устроился совсем недавно. В далеком прошлом он уже работал в этом учреждении, но попал под сокращение, дальше работал по профессии в частных организациях. Возвращение в государственную стоматологическую службу стало возможным в связи с потребностью в специалистах, расширением сферы зубопротезирования на льготные категории и общим увеличением объемов работы.

- Раньше и представить не мог, что буду работать здесь, в Поронайске, на таких современных аппаратах. Все новое, о литейном оборудовании вообще не мечталось, сейчас только одно желание – работать, делать качественные изделия, которые будут приносить пользу людям, - поделился Евгений Епанешников.

В связи с поздним поступлением расходных материалов и необходимости в скорейшем завершении лечебного процесса небольшая часть пациентов Поронайского района будет обслуживаться в Смирных. Там, как и в Долинске, запланированные годовые объемы выполнены досрочно. Расходные материалы и все необходимое для зубопротезирования поронайских пациентов имеется.

Перечень лиц, которые могут рассчитывать на бесплатное зубопротезирование, включает несколько категорий:

участники Великой Отечественной войны; бывшие несовершеннолетние узники фашизма; лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; участники трудового фронта; граждане, родившиеся в период с 22 июня 1928 года по 3 сентября 1945 года (Дети войны); граждане старше 70 лет; малоимущие граждане, достигшие возраста 55 лет – женщины, 60 лет – мужчины; неработающие инвалиды I и II групп, достигшие возраста 55 и 60 лет (женщины и мужчины соответственно) члены семей погибших (умерших) инвалидов и участников ВОВ.

По сообщению министерства здравоохранения Сахалинской области