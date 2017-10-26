Мужчина пострадал в автовышке, вылетевшей в кювет в Анивском районе

ДТП произошло сегодня, 2 октября, в четвертом часу дня на дороге между Троицким и Новотроицким в Анивском районе.

По словам очевидцев, водитель автовышки не справился с управлением, машина вылетела в кювет. В опрокинутом автомобиле зажало водителя. Его деблокировали спасатели, мужчина получил травмы, и медики скорой помощи увезли пострадавшего в больницу.

Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники ГИБДД.