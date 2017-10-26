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Мужчина пострадал в автовышке, вылетевшей в кювет в Анивском районе

Мужчина пострадал в автовышке, вылетевшей в кювет в Анивском районе

ДТП произошло днем 2 ноября

ДТП произошло сегодня, 2 октября, в четвертом часу дня на дороге между Троицким и Новотроицким в Анивском районе.

По словам очевидцев, водитель автовышки не справился с управлением, машина вылетела в кювет. В опрокинутом автомобиле зажало водителя. Его деблокировали спасатели, мужчина получил травмы, и медики скорой помощи увезли пострадавшего в больницу.

Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники ГИБДД.

Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 17:07 +2
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Анивский район
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Комментарии
Online
Vladiksakh65 Online
Написано сегодня, в 17:17
Жесть, хорошо что живой торопыга остался.
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+1
zarya
Написано сегодня, в 17:32
Как можно не справиться с управлением на ровной сухой дороге? Что же люди все на тот свет торопятся?
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0
Online
tourerv Online
Написано сегодня, в 17:40
Так второго октября или ноября не понятно
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0
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