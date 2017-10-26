Мужчина пострадал в автовышке, вылетевшей в кювет в Анивском районе
ДТП произошло днем 2 ноября
ДТП произошло сегодня, 2 октября, в четвертом часу дня на дороге между Троицким и Новотроицким в Анивском районе.
По словам очевидцев, водитель автовышки не справился с управлением, машина вылетела в кювет. В опрокинутом автомобиле зажало водителя. Его деблокировали спасатели, мужчина получил травмы, и медики скорой помощи увезли пострадавшего в больницу.
Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники ГИБДД.
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Комментарии
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Vladiksakh65 Online
Написано сегодня, в 17:17
Жесть, хорошо что живой торопыга остался.
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zarya
Написано сегодня, в 17:32
Как можно не справиться с управлением на ровной сухой дороге? Что же люди все на тот свет торопятся?
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tourerv Online
Написано сегодня, в 17:40
Так второго октября или ноября не понятно
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