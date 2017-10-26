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Детский омбудсмен осталась довольна Сахалином

Детский омбудсмен осталась довольна Сахалином

Анна Кузнецова находится с визитом в регионе

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка высоко оценила меры социальной поддержки семей с детьми в регионе. Анна Кузнецова прибыла на Сахалин в рамках рабочей поездки по Дальнему Востоку. Основная цель - инспекторская проверка объектов детских социальных учреждений.

Сегодня с детским омбудсменом встретился первый заместитель губернатора-руководитель аппарата губернатора и правительства островного края Александр Дерновой. Обсуждались вопросы функционирования в островном регионе сфер образования, здравоохранения и социальной защиты.

- Цель моей поездки по регионам - понять существующие проблемы, предложить варианты их решения как на местном, так и на федеральном уровнях, и областях страны. У вас широко применяется ряд социальных льгот для многодетных семей. Особенно радует поддержка молодых мам: единовременная выплата до 25 лет, а также открытие яслей для студенческих семей. Это похвально, - отметила Анна Кузнецова.

В ходе разговора уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка поделилась также впечатлениями от посещения Сахалинского областного специализированного дома ребенка, где ей были продемонстрированы детские игровые комнаты, спальни, кухня, прачечная и медицинский кабинет. Она отметила достойный уровень оснащения учреждения и профессионализм персонала.

- Создание благоприятных и безопасных условий жизни и развития подрастающего поколения - один из главных приоритетов нашей региональной политики. Спасибо что, нашли в своем плотном графике время на посещение Сахалинской области. Ваш опыт и профессиональная оценка для нас очень важны, - почеркнул, подводя итоги встречи, первый заместитель губернатора-руководитель аппарата губернатора и правительства области Александр Дерновой.  

По информации пресс-секретаря губернатора Сахалинской области

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 17:55 +1
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Комментарии
MASHUTA
Написано сегодня, в 18:09
Какая брехня!!!!!!!!!!!!!! ПОКАЗУХА И ТОЛЬКО ..НО МЫ САМЫЕ ЛУЧШИЕ ..Т.К. ЗАДОБРИЛИ ОСТАТКАМИ ИКРЫ И ГОРБУШИ!!!!!!!!!!!!
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ateriya
Написано сегодня, в 18:22
А про задушенного младенца она конечно же не узнает. И про повесившихся молодых женщин. Ок. Заботимся дальше о детках и мамах. Ага.
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ostrovsakhalin
Написано сегодня, в 18:25
Какой у неё опыт блин. В декрете просидела сколько?
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