Сахалинский пенсионер, который успокаивал пьяную жену, стал фигурантом уголовного дела

Женщина получила травмы, от которых скончалась в больнице

В следственный отдел по Александровску-Сахалинскому СУ СК РФ по Сахалинской области поступило сообщение о том, что 31 октября в реанимации тымовской ЦРБ скончалась 70-летняя жительница Александровска-Сахалинского, которая 10 октября была госпитализирована в больницу с телесными повреждениями.

Как сообщают в областном следкоме, согласно заключению судебно-медицинского исследования трупа, причиной смерти явилась закрытая внутричерепная травма с длительным коматозным состоянием.

Установлено лицо, совершившее это преступление. Им оказался 67-летний супруг потерпевшей. В отношении него следственным отделом возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

По версии следствия, вечером 9 октября подозреваемый приехал из больницы домой. Увидел сильно пьяную жену, лежащую на полу.

Мужчина несколько раз пытался поднять её с пола, но женщина сопротивлялась и вырывалась. Разозлившись, подозреваемый несколько раз ударил жену по лицу, а когда женщина успокоилась, перенес её на кровать. Из-за того, что утром женщине стало плохо, супруг вызвал фельдшера, которая и приняла решение госпитализировать потерпевшую в больницу. Спустя 22 дня женщина от полученных телесных повреждений скончалась.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.