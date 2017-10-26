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Сахалинский пенсионер, который успокаивал пьяную жену, стал фигурантом уголовного дела

Сахалинский пенсионер, который успокаивал пьяную жену, стал фигурантом уголовного дела

Женщина получила травмы, от которых скончалась в больнице

В следственный отдел по Александровску-Сахалинскому СУ СК РФ по Сахалинской области поступило сообщение о том, что 31 октября в реанимации тымовской ЦРБ  скончалась 70-летняя жительница Александровска-Сахалинского, которая 10 октября была госпитализирована в больницу с телесными повреждениями.

Как сообщают в областном следкоме, согласно заключению судебно-медицинского исследования трупа, причиной смерти явилась закрытая внутричерепная травма с длительным коматозным состоянием.

Установлено лицо, совершившее это преступление. Им оказался 67-летний супруг потерпевшей. В отношении него следственным отделом возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

По версии следствия, вечером 9 октября подозреваемый приехал из больницы домой. Увидел сильно пьяную жену, лежащую на полу.

Мужчина несколько раз пытался поднять её с пола, но женщина сопротивлялась и вырывалась. Разозлившись, подозреваемый несколько раз ударил жену по лицу,  а когда женщина успокоилась, перенес её на кровать. Из-за того, что утром женщине стало плохо, супруг вызвал фельдшера, которая и приняла решение госпитализировать потерпевшую в больницу. Спустя 22 дня женщина от полученных телесных повреждений скончалась.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 18:02 +1
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Комментарии
KsuKsu
Написано сегодня, в 18:06
На всю жизнь успокоил...
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+1
zarya
Написано сегодня, в 18:08
А водка никогда до добра не доводила.
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+1
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Nyrka Online
Написано сегодня, в 18:25
Ну как так можно с собственной женой??? Ну пусть бы и валялась пьяная, протрезвела бы да встала, зачем бить!!!??? Теперь сам на нары, жена на тот свет
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+1
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kat31 Online
Написано сегодня, в 18:33
Nyrka, достала она его, видать..
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+1
Online
Senor_Tomato Online
Написано сегодня, в 18:25
В 70 бухала? Крепкая тетя была...а мужик видимо долго терпел.
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+2
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Маргарита Online
Написано сегодня, в 18:28
нихрена себе успокоил. жуть. пару ударов по лицу и женщины нет. что это вообще за мужики смеющие поднимать на женщин рук, да еще и возраст такой, неужели мозгов не набрался на столько лет.
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+2
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Vladiksakh65 Online
Написано сегодня, в 18:34
Эх дед, всю жизнь прожили, и под конец жизни такой гемор себе устроил.
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0
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kholmchanin Online
Написано сегодня, в 18:47
Не ударил, видать, а пнул, и хорошо пнул, от "души"...
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0
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Sheer41 Online
Написано сегодня, в 18:47
Дадут ему условно, так как возраст.
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