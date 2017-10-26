новости
новости
Регистрация
Медведи вышли к жилым домам в Ногликах
На фото - сотрудники ногликского лесничества

Медведи вышли к жилым домам в Ногликах

Оперативная группа районного лесничества держит ситуацию на контроле

Сегодня днем в полицию Ногликского района поступило сообщение о том, что практически в центре поселка, в район улицы Комсомольской, вышли медведица с медвежатами.

"Они были у тропы, по которой местные жители ходят в поликлинику и на стадион. Конечно, это опасно, поэтому сразу обратились в оперативные службы", - рассказывают местные жители.

На тот момент информация о хищниках в центре поселка по мессенджерам уже дошла до лесничества. Сотрудники выехали на место еще до звонка из УВД. К ним присоединился руководитель районного отдела МЧС.

Как сообщили astv.ru в министерстве лесного и охотничьего хозяйства Сахалнской области, специалисты обследовали территорию, но медведей не обнаружили. Из-за того, что почва промерзла и нет снежного покрова, следов хищников не обнаружили. 

В настоящее время ситуация находится на контроле оперативной группы лесничества.

Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 17:39 +1
Другие статьи по темам
Место
Ноглики
Популярное на ASTV
Тело новорожденного мальчика нашли за гаражами на улице Комсомольской в Южно-Сахалинске
Тело новорожденного мальчика нашли за гаражами на улице Комсомольской в Южно-Сахалинске
Шестиклассник устроил стрельбу в школе на севере Сахалина
Шестиклассник устроил стрельбу в школе на севере Сахалина
Задержан преступник, жестоко избивший бармена в Южно-Сахалинске
Задержан преступник, жестоко избивший бармена в Южно-Сахалинске
Мертвого мужчину обнаружили у железнодорожных путей в Южно-Сахалинске
Мертвого мужчину обнаружили у железнодорожных путей в Южно-Сахалинске

Главные сахалинские новости за день от astv.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Комментарии
Online
Roni4ka Online
Написано сегодня, в 17:45
Вот и результат!
Ответить
+1
Online
Vladiksakh65 Online
Написано сегодня, в 17:45
Сами идут на отстрел. Жира нет, спать не лягут. Спасибо людям за установку РУЗов, и вырезку речек.
Ответить
+3
zarya
Написано сегодня, в 17:54
Зимовать нам с ними бок о бок.
Ответить
+1
raibekaa
Написано сегодня, в 18:09
Жалко животных.голодные.
Ответить
0
Online
tourerv Online
Написано сегодня, в 18:46
Люди виноваты во всем
Ответить
0
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Детский омбудсмен осталась довольна Сахалином
Детский омбудсмен осталась довольна Сахалином
В областном центре открылись Дни армянской культуры
В областном центре открылись Дни армянской культуры
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru