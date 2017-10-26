Медведи вышли к жилым домам в Ногликах

На фото - сотрудники ногликского лесничества

Сегодня днем в полицию Ногликского района поступило сообщение о том, что практически в центре поселка, в район улицы Комсомольской, вышли медведица с медвежатами.

"Они были у тропы, по которой местные жители ходят в поликлинику и на стадион. Конечно, это опасно, поэтому сразу обратились в оперативные службы", - рассказывают местные жители.

На тот момент информация о хищниках в центре поселка по мессенджерам уже дошла до лесничества. Сотрудники выехали на место еще до звонка из УВД. К ним присоединился руководитель районного отдела МЧС.

Как сообщили astv.ru в министерстве лесного и охотничьего хозяйства Сахалнской области, специалисты обследовали территорию, но медведей не обнаружили. Из-за того, что почва промерзла и нет снежного покрова, следов хищников не обнаружили.

В настоящее время ситуация находится на контроле оперативной группы лесничества.