Южносахалинцев приглашают на общественные слушания по генплану

В Южно-Сахалинске начались публичные слушания по внесению изменений в генеральный план городского округа, сообщает пресс-служба мэрии. Первая встреча состоялась в селе Березняки. Слушания будут проходить во всех населенных пунктах муниципального образования и 9 ноября завершатся в Южно-Сахалинске в ГДК «Родина».

Корректировка действующего с 2012 года генплана вызвана необходима - появляются новые объекты, которые необходимо отразить в документе. Необходимо внести информацию о размещении на карте муниципального образования территории опережающего развития, сети газопроводов, линий электропередач и иных объектов областного и местного значения, а также об изменении границ города. Эту работу выполнило ОАО «Сибирский научно-исследовательский и проектный институт градостроительства» (г. Новосибирск). На проводимых публичных слушаниях выступает его представитель - Светлана Аникина.

Новым документом не предусмотрено глобальных изменений на территории с. Березняки, речь идет только об упорядочении зонирования: это зона жилой застройки, зона общественно-деловой застройки, зоны рекреации. Единственное, но важное замечание, которые высказали жители, касалось их несогласия со строительством проезда в районе большой зеленой зоны и озера восточнее сельской школы. Мнение людей было учтено: природный уголок останется без изменений. Таким образом, в целом жители согласились с изменениями в генплане.

Подавляющая часть вопросов носила все же частный характер: люди спрашивали о границах конкретных земельных участков, интересовались строительством перехода через железнодорожные пути, необходимого для связи старых и новых Березняков. Эти проблемы решаются в рамках другого документа - проекта планировки, который создается только на основе утвержденного генплана. Работа над проектом планировки территории с. Березняки начнется уже в следующем году также при участии жителей.

График проведения публичных слушаний о внесении изменений в генплан опубликован на сайте городской администрации.