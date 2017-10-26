На двух улицах Южно-Сахалинска будет ограничено движение в День народного единства

В пятницу, 3 ноября, в Южно-Сахалинске с 20.00 и до 4 ноября 16.30 запрещено оставлять транспортные средства по обеим сторонам ул. Горького на участке от ул. Емельянова до Компроспекта, на Компроспекте - от ул. Горького до Комсомольской, а также на ул. Комсомольской - от Компроспекта до ул. Хабаровской, сообщает пресс-служба мэрии областного центра.

В субботу, 4 ноября, с 09.30 до 12.30 во время проведения праздничных мероприятий перечисленные участки городских дорог будут закрыты для движения. А с 12.30 до 16.30 проезда не будет по ул. Горького от южной части пл. Победы до ул. Емельянова, а также по ул. Священномученика Иллариона Троицкого от въезда на территорию лыжной базы «Спартак» до ул. Горького.

Кроме того, до 5 ноября ограничен доступ на парковку, расположенную рядом с храмом на пл. Победы.