Кикбоксеры с Сахалина завоевали восемь медалей турнира во Владивостоке

В минувшие выходные, 28-29 октября во Владивостоке на ринге спорткомплекса "Арена спорта" прошел турнир по кикбоксингу на призы одного из старейших клубов в Приморском крае "Пересвет", сообщает пресс-служба министерства спорта и молодежной политики островного региона.

Соревнования, проводящиеся два раза в год, собрали более сотни участников из Владивостока, Уссурийска, Артема, Лесозаводска, Заводского, Красноармейского района Приморского края. При этом, в турнире впервые приняла участие сборная команда Сахалина. В ее состав вошли 10 спортсменов-юнармейцев отделения кикбоксинга школы ЦСКА. Участие сахалинских спортсменов придало турниру статус дальневосточных соревнований.

В ринге выступали призеры региональных и всероссийских первенств и начинающие спортсмены.

Сахалинские ребята с достоинством защищали честь островного региона, и завоевали 8 наград разного достоинства: Артем Полютов - золото, Герман Николайчук и Владислав Бордынин - серебро, Станислав Павлов, Андиан Чугуевский, Игорь Литвинов, Максим Горовко и Саша Дю завоевали бронзовые медали.

Всем победителям и призерам вручили награды и призы от компаний-партнеров. Особым призом "За хорошую подготовку спортсменов" был награжден тренер команды ЦСКА, руководитель сахалинской федерации кикбоксинга Алексей Буторин.