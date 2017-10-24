Областной фестиваль «Остров в сердце моем» завершится в Южно-Сахалинске

18 ноября в 16:00 в киноконцертном зале «Октябрь» состоится гала-концерт по итогам Областного фестиваля «Остров в сердце моём».

Как сообщают в Сахалинском областном центр народного творчества, на финальном концерте выступят любительские коллективы и исполнители. Зрители познакомятся с вокальными произведениями и новыми хореографическими постановками, посвященными 70-летию образования Сахалинской области.

Проект был запущен в январе 2017 года, в нём приняли участие 17 муниципальных образований, которые представили творческие программы на заданную тему – любовь к родному краю.

Фестиваль народного творчества объединил вокруг себя более 130 любительских коллективов и 140 исполнителей различных возрастных категорий и в различных жанрах: вокал, хореография, инструментальные ансамбли, театральные коллективы.

Мероприятие проходило в несколько этапов:

I этап — с марта по апрель в муниципальных образованиях области, где первыми зрителями стали местные жители.

Жюри предварительно отсмотрели и обсудили видео-записи всех творческих программ, выбрали самые яркие концертные номера, которые были представлены на II этапе в г.Корсакове (южные территории) и пгт.Ноглики (северные территории).

На гала-концерт приглашают всех желающих, вход свободный. Справки по телефону 500533.