На дорогах Сахалина местами гололед.

С утра на автомобильной дороге Южно-Сахалинск – Оха, на всем протяжении неудовлетворительные дорожные услвия: стекловидный

лед, местами рыхлый снег, снежный накат. С утра идет снег.

Снег выпал в Долинском, Смирныховском, Охинском районах.

На автомобильной дороге Южно-Сахалинск - Холмск на участках с 6 по 15, с 36 по 42, с 52 по 86 км стекловидный лед, местами снежный накат.

На автомобильной дороге Огоньки - Невельск на всем протяжении стекловидный лед.

На автомобильной дороге Невельск – Томари – аэропорт Шахтерск на всем протяжении стекловидный лед, местами рыхлый снег, снежный накат.

В Томаринском и Углегорском районах временами снег, сильный ветер.

Районные подразделения Госавтоинспекции обследуют дороги, составляют акты и выдают предписания дорожно-коммунальным службам на расчистку дорог, обработку противогололедными составами.