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На дорогах Сахалина местами гололед

На дорогах Сахалина местами гололед

Водителей призывают к осторожности

На дорогах Сахалина местами гололед.
 
С утра на автомобильной дороге Южно-Сахалинск – Оха, на всем протяжении неудовлетворительные дорожные услвия: стекловидный
лед, местами рыхлый снег, снежный накат. С утра идет снег.
 
Снег выпал в Долинском, Смирныховском, Охинском районах.
 
На автомобильной дороге Южно-Сахалинск - Холмск на участках с 6 по 15, с 36 по 42, с 52 по 86 км стекловидный лед, местами снежный накат.
 
На автомобильной дороге Огоньки - Невельск на всем протяжении стекловидный лед.
 
На автомобильной дороге Невельск – Томари – аэропорт Шахтерск на всем протяжении стекловидный лед, местами рыхлый снег, снежный накат.
 
В Томаринском и Углегорском районах временами снег, сильный ветер.
 
Районные подразделения Госавтоинспекции обследуют дороги, составляют акты и выдают предписания дорожно-коммунальным службам на расчистку дорог, обработку противогололедными составами.
Автор: Лиза Ре, сегодня, в 09:09 +3
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Комментарии
Online
Denis67 Online
Написано сегодня, в 09:15
как то так
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+6
Online
Vladiksakh65 Online
Написано сегодня, в 09:44
Лишь бы глушенные это понимали, и выбирали соответственно правильный скоростной режим.
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0
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Bokassa Online
Написано сегодня, в 09:45
пришлось пяшком топать, ибо в наших краях фиг импортные б/у диски на 16 оттопыришь.
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