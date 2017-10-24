На дорогах Сахалина местами гололед
Водителей призывают к осторожности
На дорогах Сахалина местами гололед.
С утра на автомобильной дороге Южно-Сахалинск – Оха, на всем протяжении неудовлетворительные дорожные услвия: стекловидный
лед, местами рыхлый снег, снежный накат. С утра идет снег.
Снег выпал в Долинском, Смирныховском, Охинском районах.
На автомобильной дороге Южно-Сахалинск - Холмск на участках с 6 по 15, с 36 по 42, с 52 по 86 км стекловидный лед, местами снежный накат.
На автомобильной дороге Огоньки - Невельск на всем протяжении стекловидный лед.
На автомобильной дороге Невельск – Томари – аэропорт Шахтерск на всем протяжении стекловидный лед, местами рыхлый снег, снежный накат.
В Томаринском и Углегорском районах временами снег, сильный ветер.
Районные подразделения Госавтоинспекции обследуют дороги, составляют акты и выдают предписания дорожно-коммунальным службам на расчистку дорог, обработку противогололедными составами.
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Комментарии
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Denis67 Online
Написано сегодня, в 09:15
как то так
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Vladiksakh65 Online
Написано сегодня, в 09:44
Лишь бы глушенные это понимали, и выбирали соответственно правильный скоростной режим.
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Bokassa Online
Написано сегодня, в 09:45
пришлось пяшком топать, ибо в наших краях фиг импортные б/у диски на 16 оттопыришь.
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