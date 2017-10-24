новости
новости
Регистрация
Лучшими футболистами детсадовской лиги снова стала «Полянка» из Южно-Сахалинска

Лучшими футболистами детсадовской лиги снова стала «Полянка» из Южно-Сахалинска

В январе стартуют игры «хоккея в валенках»

В Южно-Сахалинске завершились решающие футбольные баталии уже шестого по счету чемпионата детсадовской семейной спортивной лиги. За главный приз в этом сезоне семейного футбола боролись десять команд дошкольных учреждений областного центра. Как пояснил автор проекта Андрей Хапочкин, организаторам удалось сделать турнир по-настоящему семейным и добрым, внеся кардинальные изменения в формат игры.

- Преследуя цель убрать излишний нерв игры и агрессию особенно в папиных отрезках матча, мы объединили так называемые мамины и папины таймы в один игровой отрезок, дав право забивать только представительницам прекрасного пола, - пояснил Андрей Хапочкин. – И получилось просто здорово, приятно было смотреть как мужчины помогали девчатам, подсказывали куда бежать и снабжали их точными передачами. То есть нам действительно удалось придать игре добрый семейный характер.

Ярким подтверждением правоты организаторов стал победный гол в «золотом» матче между «Полянкой» и «Черемушками». После безголевой, но яркой, веселой кутерьмы и беготни в малышовской пятиминутке, в самом начале родительского тайма Татьяна Плачкова не сильным, но феноменальным по точности ударом поразила ворота «Черемушек» и принесла победу своей команды – 1:0.

- До сих пор не могу прийти в себя, дрожат руки и готова расплакаться, - поделилась впечатлениями автор победного гола. – Отличный формат игры, очень помогают наши мужчины, подсказывают, тренируют, вот все и получилось.

В матче с «Дюймовочкой» за бронзовые награды очень близка к победе была команда детского садика «Жемчужина». Имея преимущество на протяжении всей игры, «жемчужинки» в самой концовке игры оформили автогол и в свои ворота после предательского рикошета – 1:1 в основное время. В серии пенальти пятилетний Антон Иванов выводит «Жемчужину» вперед, после маминой дуэли счет уже 1:1, и всё решил точный удар Александра Фелера у пап – 2:1, бронзовые награды у «Дюймовочки».

На церемонии награждение каждой команде, каждому участнику организаторы вручили памятные медали и дипломы соревнований, также были отмечены семьи Нидзий и Богатырь (Солнышко), Добровольских (Дюймовочка), Гайковых (Черемушки), Чаловых (Светлячок), Малючковых (Светлячок), Моисеевых (Белоснежка), Михеевых (Сказка), Ефтифеевых (Ягодка), Антипьевых (Ягодка), принявшие участие в турнире в полном составе, а Андрей Добровольский (Дюймовочка) и Мовчан Рафаэль (Звездочка) получили памятные призы в номинации «Мой дедушка самый спортивный».

Лучшими в игровых номинациях стали:

  • Лучший вратарь - малыш-мальчик - Мамасадыков Али (Сказка).
  • Лучший вратарь - малыш-девочка - Медведева Дарья (Полянка).
  • Лучший вратарь - дедушка - Мовчан Рафаэль (Звездочка)
  • Лучший защитник - малыш-мальчик - Краснаухов Данил (Звездочка).
  • Лучший защитник - малыш-девочка - Полякова Ева (Дюймовочка).
  • Лучший защитник - мама - Юшко Зинаида (Светлячок).
  • Лучший защитник - папа - Бизяев Михаил (Светлячок).
  • Лучший нападающий - малыш-мальчик - Рогачев Огнеслав (Жемчужина).
  • Лучший нападающий - малыш-девочка - Никулина Алина (Черемушки).
  • Лучший нападающий - мама - Унтевская Анна (Черемушки).
  • Лучший нападающий - папа - Панин Аркадий (Полянка).

По сообщению оргкомитета проекта «Спорт против подворотни», в январе стартуют игры шестого сезона детсадовского семейного хоккея «Хоккей в валенках».

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 09:24 +2
Другие статьи по темам
Место
Сахалинская областьЮжно-Сахалинск
Прочее
футболдетский саддетсадовская лигаПолянкаСпорт против подворотни
Популярное на ASTV
Шестиклассник устроил стрельбу в школе на севере Сахалина
Шестиклассник устроил стрельбу в школе на севере Сахалина
Мужчину с ребенком сбил автомобиль в Южно-Сахалинске
Мужчину с ребенком сбил автомобиль в Южно-Сахалинске
Холмчанка пыталась украсть более миллиона рублей, обманув соцзащиту
Холмчанка пыталась украсть более миллиона рублей, обманув соцзащиту
Водителю рейса Холмск-Правда стало плохо во время движения
Водителю рейса Холмск-Правда стало плохо во время движения

Главные сахалинские новости за день от astv.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Комментарии
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
«Наш день»: 30 октября 2017
«Наш день»: 30 октября 2017
На дорогах Сахалина местами гололед
На дорогах Сахалина местами гололед
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru