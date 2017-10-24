Лучшими футболистами детсадовской лиги снова стала «Полянка» из Южно-Сахалинска

В Южно-Сахалинске завершились решающие футбольные баталии уже шестого по счету чемпионата детсадовской семейной спортивной лиги. За главный приз в этом сезоне семейного футбола боролись десять команд дошкольных учреждений областного центра. Как пояснил автор проекта Андрей Хапочкин, организаторам удалось сделать турнир по-настоящему семейным и добрым, внеся кардинальные изменения в формат игры.

- Преследуя цель убрать излишний нерв игры и агрессию особенно в папиных отрезках матча, мы объединили так называемые мамины и папины таймы в один игровой отрезок, дав право забивать только представительницам прекрасного пола, - пояснил Андрей Хапочкин. – И получилось просто здорово, приятно было смотреть как мужчины помогали девчатам, подсказывали куда бежать и снабжали их точными передачами. То есть нам действительно удалось придать игре добрый семейный характер.

Ярким подтверждением правоты организаторов стал победный гол в «золотом» матче между «Полянкой» и «Черемушками». После безголевой, но яркой, веселой кутерьмы и беготни в малышовской пятиминутке, в самом начале родительского тайма Татьяна Плачкова не сильным, но феноменальным по точности ударом поразила ворота «Черемушек» и принесла победу своей команды – 1:0.

- До сих пор не могу прийти в себя, дрожат руки и готова расплакаться, - поделилась впечатлениями автор победного гола. – Отличный формат игры, очень помогают наши мужчины, подсказывают, тренируют, вот все и получилось.

В матче с «Дюймовочкой» за бронзовые награды очень близка к победе была команда детского садика «Жемчужина». Имея преимущество на протяжении всей игры, «жемчужинки» в самой концовке игры оформили автогол и в свои ворота после предательского рикошета – 1:1 в основное время. В серии пенальти пятилетний Антон Иванов выводит «Жемчужину» вперед, после маминой дуэли счет уже 1:1, и всё решил точный удар Александра Фелера у пап – 2:1, бронзовые награды у «Дюймовочки».

На церемонии награждение каждой команде, каждому участнику организаторы вручили памятные медали и дипломы соревнований, также были отмечены семьи Нидзий и Богатырь (Солнышко), Добровольских (Дюймовочка), Гайковых (Черемушки), Чаловых (Светлячок), Малючковых (Светлячок), Моисеевых (Белоснежка), Михеевых (Сказка), Ефтифеевых (Ягодка), Антипьевых (Ягодка), принявшие участие в турнире в полном составе, а Андрей Добровольский (Дюймовочка) и Мовчан Рафаэль (Звездочка) получили памятные призы в номинации «Мой дедушка самый спортивный».

Лучшими в игровых номинациях стали:

Лучший вратарь - малыш-мальчик - Мамасадыков Али (Сказка).

Лучший вратарь - малыш-девочка - Медведева Дарья (Полянка).

Лучший вратарь - дедушка - Мовчан Рафаэль (Звездочка)

Лучший защитник - малыш-мальчик - Краснаухов Данил (Звездочка).

Лучший защитник - малыш-девочка - Полякова Ева (Дюймовочка).

Лучший защитник - мама - Юшко Зинаида (Светлячок).

Лучший защитник - папа - Бизяев Михаил (Светлячок).

Лучший нападающий - малыш-мальчик - Рогачев Огнеслав (Жемчужина).

Лучший нападающий - малыш-девочка - Никулина Алина (Черемушки).

Лучший нападающий - мама - Унтевская Анна (Черемушки).

Лучший нападающий - папа - Панин Аркадий (Полянка).

По сообщению оргкомитета проекта «Спорт против подворотни», в январе стартуют игры шестого сезона детсадовского семейного хоккея «Хоккей в валенках».