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Водитель сбил 9-летнего мальчика и скрылся с места ДТП в Корсакове
2-03-03-03.ru

Водитель сбил 9-летнего мальчика и скрылся с места ДТП в Корсакове

Ребенок получил травму головы и сломал руку

ДТП произошло накануне, 30 октября в седьмом часу вечера.

По предварительной информации, 9-летний мальчик переходил Приморский бульвар по нерегулируемому пешеходному переходу в районе дома №6. В это время по дороге с востока на запад двигался автомобиль. Он сбил ребенка и покинул место ДТП.

В результате школьник получил травму головы и сломал руку. Его доставили в больницу.

Если вы были очевидцем этого ДТП, просим обратиться в районное отделение ГИБДД. 

 

Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 08:57 +2
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Комментарии
Anubis38
Написано сегодня, в 09:18
Одно слово только про водятла на ум приходит. П....дор сыклявый!!!
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+1
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MARBLE Online
Написано сегодня, в 09:31
Пострадавшему скорейшей поправки здоровья
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+1
Online
Vladiksakh65 Online
Написано сегодня, в 09:41
Некоторые люди, нелюди. Накосячил, ответь. Парню выздоровления.
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