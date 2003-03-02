2-03-03-03.ru
Водитель сбил 9-летнего мальчика и скрылся с места ДТП в Корсакове
Ребенок получил травму головы и сломал руку
ДТП произошло накануне, 30 октября в седьмом часу вечера.
По предварительной информации, 9-летний мальчик переходил Приморский бульвар по нерегулируемому пешеходному переходу в районе дома №6. В это время по дороге с востока на запад двигался автомобиль. Он сбил ребенка и покинул место ДТП.
В результате школьник получил травму головы и сломал руку. Его доставили в больницу.
Если вы были очевидцем этого ДТП, просим обратиться в районное отделение ГИБДД.
Комментарии
Anubis38
Написано сегодня, в 09:18
Одно слово только про водятла на ум приходит. П....дор сыклявый!!!
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MARBLE Online
Написано сегодня, в 09:31
Пострадавшему скорейшей поправки здоровья
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Vladiksakh65 Online
Написано сегодня, в 09:41
Некоторые люди, нелюди. Накосячил, ответь. Парню выздоровления.
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