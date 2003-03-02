Водитель сбил 9-летнего мальчика и скрылся с места ДТП в Корсакове

2-03-03-03.ru

ДТП произошло накануне, 30 октября в седьмом часу вечера.

По предварительной информации, 9-летний мальчик переходил Приморский бульвар по нерегулируемому пешеходному переходу в районе дома №6. В это время по дороге с востока на запад двигался автомобиль. Он сбил ребенка и покинул место ДТП.

В результате школьник получил травму головы и сломал руку. Его доставили в больницу.

Если вы были очевидцем этого ДТП, просим обратиться в районное отделение ГИБДД.