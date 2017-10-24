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Сахалинцы вошли в четверку лучших танцевальных пар мира

Сахалинцы вошли в четверку лучших танцевальных пар мира

Финал турнира пройдет в декабре в Шанхае

В Москве завершился открытый чемпионат России по танцевальному спорту. Крупнейший международный турнир собрал не только огромное количество российских танцевальных пар, но и лучших танцоров мира. Всего на паркет вышло более 3700 человек, сообщает пресс-служба министерства спорта и молодежной политики островного региона. 

В рамках турнира состоялись Кубок России среди команд федеральных округов, и турнир серии "Grand Slam" по европейской программе.

В первом, в составе команды Дальнего Востока приняли участие две сахалинские танцевальные пары Яков Предко и Полина Астахова, Евгений Мошенин и Дана Спицына. Обе пары стали серебряными чемпионами турнира: Яков и Полина в категории "Молодежь", а Евгений и Дана среди взрослых. Спортсмены являются воспитанниками островного танцевального клуба "Данс-класс".

Турнир серии "Grand Slam" в Москве является последним из 5-ти отборочных в этом году. Финал по традиции пройдет в декабре в Шанхае. Из-за большого количества участников - 175 пар из 16 стран мира, соревнования проводились в течение двух дней.

Здесь честь сахалинской федерации танцевального спорта, так и в целом островного регион, отстаивали Дана Спицына и Евгений Мошенин. Ребята без особых усилий справились с отборочными этапами, и с легкостью вошли в финал двухдневного танцевального марафона.

- В финал вышли 6 сильнейших пар мира, и наблюдать за их противостоянием - это особое удовольствие, - отметили тренеры пары. - Три танца пары танцуют "соло" - по одной паре на паркете, и два танца все шесть пар танцуют вместе. Живой оркестр и эмоциональные болельщики только добавляли накал борьбы.

Евгений и Дана показали безупречную технику и старались наполнить каждый танец яркой эмоциональной окраской. Совсем немного не хватило сахалинцам до призовой тройки, и в итоговом протоколе они заняли 4 место.

Этот результат позволил паре подняться с 5-го на 4 место в Мировом рейтинге по танцевальному спорту.

- Среди российских пар Евгений и Дана заняли второе место. С каждым турниром ребята показывают все более зрелый, яркий и насыщенный техническими изысками танец. Это вселяет уверенность, что спортсмены уже способны бороться за звание лучшей танцевальной пары Мира по европейской программе танцев, - отметили в министерстве спорта.

 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 11:39 +2
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Люди
Дана СпицынаЕвгений Мошенин
Место
Москва
Прочее
танцыGrand Slam
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