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Южносахалинцев приглашают обсудить изменения генерального плана городского округа

Южносахалинцев приглашают обсудить изменения генерального плана городского округа

Публичные слушания продлятся с 31 октября по 9 ноября

Жителей областного центра приглашают на публичные слушания по внесению изменений в генеральный план городского округа «Город Южно-Сахалинск» в части установления (изменения) функциональных зон.

Слушания, которые продлятся с 31 октября по 9 ноября, состоятся во всех населенных пунктах, входящих в городской округ. Стартует мероприятие в селе Березняки (местный клуб), а завершится цикл выступлений непосредственно в Южно-Сахалинске. Все слушания начинаются в 18.30. Регистрация участников - с 17.30. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность и регистрацию по месту жительства, а представителям юридических лиц - документы, подтверждающие их полномочия (принадлежность к организации).

График и адреса проведения публичных слушаний размещены на официальном сайте администрации областного центра.

Предложения и замечания по проекту можно направлять в департамент архитектуры и градостроительства города Южно-Сахалинска в рабочие дни с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по адресу: 693000, г. Южно-Сахалинск, ул. Карла Маркса, 32, с пометкой: «В департамент архитектуры и градостроительства города Южно-Сахалинска по подготовке и проведению публичных слушаний» до 14 ноября 2017 года включительно.

Источник:  пресс-служба администрации Южно-Сахалинска

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 12:42 0
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