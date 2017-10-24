В День народного единства южносахалинцев приглашают пройти квест

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4 ноября в Южно-Сахалинске пройдет квест, посвященный Дню народного единства. Начало в 10:30, сбор участников на площади Победы у шатра «Станция международного фестиваля молодежи и студентов», сообщает пресс-центр МБУ «ЦМИ».

В составе команды должно быть не меньше трех, но не больше пяти человек. Возраст игроков не ограничен, но организаторы обращают внимание, что в команде должен быть хотя-бы один участник возрастом от 14 до 30 лет.

Карта квеста включает в себя пять станций, которые будут расположены на площади Победы. На каждом из этапов участникам необходимо выполнить теоретические и практические задания, связанные с историей праздника. На прохождение каждой станции командам дается по 10 минут. При подведении итогов квеста организаторами будет учитываться не время, а количество набранных баллов.

Для участия необходимо до 3 ноября отправить в оргкомитет по адресу mbu-cmi@yuzhno-sakh.ruэлектронную заявку с пометкой «Квест» или по телефону 312-684. В заявке необходимо указать название команды, имена и фамилии всех участников и контактный телефон капитана команды. Пройти регистрацию также можно в день проведения квеста. Стол регистрации будет работать 4 ноября до 10:30 на пл. Победы на месте сбора команд.

Итоги будут подведены во время торжественного мероприятия, посвященного Дню народного единства. Команды, занявшие, 1-3 места, будут отмечены призами.