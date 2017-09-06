Двухлетней курильчанке с ДЦП требуется 600 тыс. рублей на лечение

У двухлетней Ярославы Вихляевой из курильского поселка Горячие Ключи спастический тетрапарез, ДЦП. Девочка не ходит и не стоит, не может сама кушать, но врачи считают, что при правильной реабилитации у Яси есть шансы ходить в обычную школу. Главное - не терять время.

Сахалинцы и курильчане уже помогли собрать деньги на лечение ребенка в ООО "Реацентр Самара". Туда семья отправится в середине ноября. И уже пришел вызов из реабилитационного центра для детей-инвалидов "Родник". На лечение в Санкт-Петербурге требуется 637 тыс. 600 рублей. Семья накопила только 28 тысяч из этой суммы.

"Сейчас сложнее всего ситуация с ручками и плечевым поясом. Мы с ними постоянно работаем. Яся отжимается каждый день 20 раз, она работает с полной отдачей, не без слез иногда, но нам важны результаты. Дорогие земляки, мы очень надеемся, благодаря вашей доброте, вере и помощи Яся будет ходить своими ножками, научится держать ложку и ручку", - говорит мама Ярославы - Настасья.

Реквизиты для помощи Ярославе Вихляевой:

Получатель Вихляева Настасья Валерьевна .

Счет получателя 40817810350340159766.

Банк получателя Отделение 8567 Сбербанка России г. Южно-Сахалинск.

ИНН получателя 7707083893.

БИК банка получателя 040813608.

Корреспондентский счет 30101810600000000608

Код подразделения банка по месту ведения счета карты (для внутренних переводов по системе Сбербанк) 7085670114.

Адрес подразделения банка по месту ведения счета карты: г.Курильск,ул. Евдокимова, 34

Яндекс 410015451376722

Перевод с 900 на 89284316858 с пометкой Славе.

Перевод с 900 на 89241943370 с пометкой Славе.

Для валютных переводов:

Получатель VIKHLYAEVA NASTASYA VALEREVNA.

Счет получателя 40817810350340159766.

Наименование банка получателя SBERBANK (DALNEVOSTOCHNY HEAD OFFICE) KHABAROVSK RUSSIAN FEDERATION.

SWIFT-код SABRRU8K.

Код подразделения банка по месту ведения счета карты (для внутренних переводов по системе Сбербанка) 7085670114

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