Поисковики установили мемориал на месте крушения военного самолета у Гастелло

20 октября на горе Оловянная появилась табличка в память погибшего экипажа военного самолета ТУ-16Р. Ее установили активисты регионального отделения «Поисковое движение России» вместе с родственником одной из жертв катастрофы.

Сама авария произошла 13 июня 1985 года у поселка Гастелло Поронайского района. На борту самолета в момент трагедии были семеро членов экипажа. Никому из них выжить не удалось.

«В тот день с Приморского аэродрома Пристань для посадки на аэродроме Леонидово вылетели два самолета ТУ-16Р. При подходе к аэродрому, руководитель полетов отправил их на второй круг, в связи с тем, что на посадку в этот момент шел гражданский самолет и все внимание РП было приковано к нему. К тому же были плохие метеоусловия и самолету под управлением гвардии капитана Анатолия Шиколая приземлиться было не суждено. Как вспоминают сослуживцы, избежать трагедии не хватило лишь нескольких метров. Высотомер, который они нашли на месте трагедии застыл на отметке в 700 метров. А высота сопки 704 метра», - рассказывает руководитель регионального отделения «Поискового движения России» Артём Бандура.

На основе полученной информации был сделан запрос в Военно-морской архив министерства обороны, откуда пришли данные о всех членах экипажа и их фотографии.

Двое из штатных членов экипажа не полетели в этот раз, вместо них в кресла сели другие, один из них недавний выпускник летного училища гвардии лейтенант Анвар Хайретдинов. И, наверное, самое примечательное в этой истории то, что на сахалинских поисковиков вышел старший брат помощника командира корабля – Сергей Хайретдинов. Он захотел увидеть место трагедии своими глазами и рассказать все матери, которая очень тяжело пережила гибель 22-летнего сына.

19 октября Сергей Хайретдинов приземлился на Сахалине, и в эти же сутки отправился с поисковиками в поселок Гастелло. Добраться до места катастрофы чрезвычайно сложно.

«Зрелище не для слабонервных, - рассказывает Артём Бандура. - На северной стороне сопки, практически на ровне с самой высокой точкой Оловянной растут деревья со срезанными макушками. Их срубил самолет перед столкновением. Ту-16 – это большой воздушный корабль. Только размах крыльев его достигает 33 метра, а длина самолета – почти 35 метров. Эта махина, когда врезалась в сопку, развалилась на разные части. Хвост самолета оказался на самой вершине сопки, а двигатели и часть фюзеляжа перелетели сопку и оказались на ее южной стороне. Все члены экипажа погибли мгновенно, ведь в такой катастрофе выжить было не реально. Судя по всему, командир корабля увидел сопку в последний момент и не смог избежать столкновения».

Поисковики установили табличку с именами и званиями погибших летчиков, на которой также выгравирован силуэт погибшего самолета. А также отдали честь погибшим членам экипажа ТУ-16Р холостыми выстрелами в воздух, сообщает пресс-служба РО ООД «Поисковое движение России» в Сахалинской области.