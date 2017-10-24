Водитель без прав погиб в результате ДТП в Долинском районе

ДТП произошло 28 октября примерно в 06:55.

Как сообщают в УГИБДД Сахалинской области, 25–летний водитель автомобиля Toyota Land Cruiser, лишенный права на управление транспортным средством, двигался на юг по автодороге Южно–Сахалинск – Оха. На 74 км, по предварительным данным, не справился с управлением, внедорожник съехал в кювет и опрокинулся

В результате ДТП 36–летняя женщина – пассажир получила телесные повреждения, водитель автомобиля скончался в Долинской ЦРБ.

По данному факту проводится проверка.