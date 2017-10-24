Водитель без прав погиб в результате ДТП в Долинском районе
Внедорожник вылетел в кювет и опрокинулся
ДТП произошло 28 октября примерно в 06:55.
Как сообщают в УГИБДД Сахалинской области, 25–летний водитель автомобиля Toyota Land Cruiser, лишенный права на управление транспортным средством, двигался на юг по автодороге Южно–Сахалинск – Оха. На 74 км, по предварительным данным, не справился с управлением, внедорожник съехал в кювет и опрокинулся
В результате ДТП 36–летняя женщина – пассажир получила телесные повреждения, водитель автомобиля скончался в Долинской ЦРБ.
По данному факту проводится проверка.
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Соболезнования родным и близким
Скорейшей поправки здоровья пострадавшей
Закономерно.
Откуда у среднестатистического молодого человека деньги на ТЛК?! Соответственно - либо "мама-папа", либо - "мама-ама-криминАл". И в том и другом случае, с адекватностью проблемы.
Пострадавшую жалко, пусть выздоравливает без последствий. Но с выводами.