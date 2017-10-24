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Водитель без прав погиб в результате ДТП в Долинском районе

Водитель без прав погиб в результате ДТП в Долинском районе

Внедорожник вылетел в кювет и опрокинулся

ДТП произошло 28 октября примерно в 06:55.

Как сообщают в УГИБДД Сахалинской области, 25–летний водитель автомобиля Toyota Land Cruiser, лишенный права на управление транспортным средством, двигался на юг по автодороге Южно–Сахалинск – Оха. На 74 км, по предварительным данным, не справился с управлением, внедорожник съехал в кювет и опрокинулся

В результате ДТП 36–летняя женщина – пассажир получила телесные повреждения, водитель автомобиля скончался в Долинской ЦРБ.

По данному факту проводится проверка.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 11:29 +5
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Долинский район
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Комментарии
20sm
Написано сегодня, в 11:32
Довыпендривался
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+5
Online
MARBLE Online
Написано сегодня, в 12:15
Да...


Соболезнования родным и близким


Скорейшей поправки здоровья пострадавшей
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+4
ZLOI275
Написано сегодня, в 12:36
Лишили наверно за (трезвую ) езду. Но возможно он продолжил в том же духе и лишил себя жизни ((((((
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+4
SirGiant
Написано сегодня, в 12:53
"25–летний водитель автомобиля Toyota Land Cruiser" (с)
Закономерно.
Откуда у среднестатистического молодого человека деньги на ТЛК?! Соответственно - либо "мама-папа", либо - "мама-ама-криминАл". И в том и другом случае, с адекватностью проблемы.
Пострадавшую жалко, пусть выздоравливает без последствий. Но с выводами.
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+4
ateriya
Написано сегодня, в 13:51
SirGiant, а кредит? Родители могли кредит взять или он сам. Снйчас вон эти кредиты всем поднят впаривают. Жалко дурачка. Ребенок совсем. Пострадавшей выздоровления,родителям соболезнования.
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+2
S.T.A.L.K.E.R.
Написано сегодня, в 18:04
SirGiant, ....зависть грех!
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0
Vladiksakh65
Написано сегодня, в 14:17
Соболезнования родным. Дорога не прощает ошибок. Все знают и на одни и теже грабли.
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+2
Alexsandr_31
Написано сегодня, в 16:39
Жаль парня ...родным соболезнования, потерпевшей скорейшей поправки...
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+1
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