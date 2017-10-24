Больше 100 пассажиров ожидают открытия переправы Сахалин-материк

Паромная переправа Ванино - Холмск должна открыться во второй половине дня 31 октября.

Как сообщил astv.ru заместитель генерального директора по развитию АО «ТЭК «Дальтранссервис» Геннадий Котликов, предполагается, что первым начнет движение в сторону острова паром «Сахалин-9», следом - «Сахалин-8», а вечером 31 октября из порта Ванино должен выйти «Сахалин-10».

Сейчас отправления парома со стороны Ванино ожидают около 80 человек, в Холмске - порядка 50. Но билеты в продаже есть. Пассажиры, которые путешествуют без АТС и не являются сопровождающими, а просто выбрали морской транспорт вместо авиационного с дальнейшим путешествием на поезде или автобусе, могут купить билеты на паромы «Сахалин-8,9» через интернет сайт rfbus.ru. Для этого надо выбрать дату планируемой поездки, внести свои данные и приобрести билет, оплатив его банковской картой.

Ознакомиться с работой паромной переправы в режиме реального времени, подать заявку на перевозку автотранспортного средства в электронном виде можно на сайте компании АО «ТЭК «Дальтранссервис».