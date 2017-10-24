новости
новости
Регистрация
Больше 100 пассажиров ожидают открытия переправы Сахалин-материк

Больше 100 пассажиров ожидают открытия переправы Сахалин-материк

Переправа закрыта, но на ближайшие рейсы есть свободные места

Паромная переправа Ванино - Холмск должна открыться во второй половине дня 31 октября.  

 Как сообщил astv.ru заместитель генерального директора по развитию АО «ТЭК «Дальтранссервис» Геннадий Котликов, предполагается, что первым начнет движение в сторону острова паром «Сахалин-9», следом - «Сахалин-8», а вечером 31 октября из порта Ванино должен выйти «Сахалин-10».

Сейчас отправления парома со стороны Ванино ожидают около 80 человек, в Холмске - порядка 50. Но билеты в продаже есть. Пассажиры, которые путешествуют без АТС и не являются сопровождающими, а просто выбрали морской транспорт вместо авиационного с дальнейшим путешествием на поезде или автобусе, могут купить билеты на паромы «Сахалин-8,9» через интернет сайт rfbus.ru. Для этого надо выбрать дату планируемой поездки, внести свои данные и приобрести билет, оплатив его банковской картой. 

Ознакомиться с работой паромной переправы в режиме реального времени, подать заявку на перевозку автотранспортного средства в электронном виде можно на сайте компании АО «ТЭК «Дальтранссервис».

Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 16:33 +2
Другие статьи по темам
Место
ВаниноХолмск
Прочее
паром
Популярное на ASTV
Договорились: с 2019 года распределение денег по СРП будет 50 на 50
Договорились: с 2019 года распределение денег по СРП будет 50 на 50
Мужчину с ребенком сбил автомобиль в Южно-Сахалинске
Мужчину с ребенком сбил автомобиль в Южно-Сахалинске
Холмчанка пыталась украсть более миллиона рублей, обманув соцзащиту
Холмчанка пыталась украсть более миллиона рублей, обманув соцзащиту
Водителю рейса Холмск-Правда стало плохо во время движения
Водителю рейса Холмск-Правда стало плохо во время движения

Главные сахалинские новости за день от astv.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Комментарии
Bokassa
Написано сегодня, в 16:50
судя по погоде, тем, кому невтерпеж - придется вплавь добираться, зело дует.
Ответить
+1
Online
MARBLE Online
Написано сегодня, в 16:57
Bokassa,
А спасатели рекомендуют воздержаться от выезда за пределы населённых пунктов без особой необходимости.
Ответить
+1
Bokassa
Написано сегодня, в 16:59
MARBLE, выезжать нельзя, значит выплывать и вылетать - самое то
Ответить
0
Online
MARBLE Online
Написано сегодня, в 17:01
Ответить
+1
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Нарядить новогоднюю елку и попробовать армянскую еду смогут южносахалинцы
Нарядить новогоднюю елку и попробовать армянскую еду смогут южносахалинцы
Финансовую грамотность при поддержке Центрального банка теперь преподают в школах
Финансовую грамотность при поддержке Центрального банка теперь преподают в школах
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru