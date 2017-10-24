За три года сахалинский мошенник похитил около 30 миллионов рублей

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31-летний сахалинец обвиняется в мошенничестве. За несколько лет мужчина похитил около 30 миллионов рублей.

В ходе предварительного следствия установлено, что в 2012 году злоумышленник, представившись директором одной компании, каковым на самом деле не являлся, занял 500 тысяч рублей для коммерческой деятельности. Долг начинающий предприниматель отдавать не планировал.

В 2013 году обвиняемый решил заняться предпринимательской деятельностью, связанной с поставками техники на территории Сахалинской области. В результате от его действий пострадало 32 гражданина.

В 2015 году обвиняемый сменил профиль деятельности. Он похитил больше 140 тысячи рублей у клиентов, обратившихся за установкой натяжных потолков.

Уголовное дело направлено в суд, сообщает пресс-служба УМВД России по Сахалинской области.