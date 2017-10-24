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За три года сахалинский мошенник похитил около 30 миллионов рублей
miasskiy.ru

За три года сахалинский мошенник похитил около 30 миллионов рублей

Мужчина предстанет перед судом

31-летний сахалинец обвиняется в мошенничестве. За несколько лет мужчина похитил около 30 миллионов рублей. 

В ходе предварительного следствия установлено, что в 2012 году злоумышленник, представившись директором одной компании, каковым на самом деле не являлся, занял 500 тысяч рублей для коммерческой деятельности. Долг начинающий предприниматель отдавать не планировал.

В 2013 году обвиняемый решил заняться предпринимательской деятельностью, связанной с поставками техники на территории Сахалинской области. В результате от его действий пострадало 32 гражданина.

В 2015 году обвиняемый сменил профиль деятельности. Он похитил больше 140 тысячи рублей у клиентов, обратившихся за установкой натяжных потолков. 

Уголовное дело направлено в суд, сообщает пресс-служба УМВД России по Сахалинской области.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 14:55 +4
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Комментарии
Bokassa
Написано сегодня, в 15:00
эт про кого то из чинуш что ле??
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+2
Vladiksakh65
Написано сегодня, в 15:11
Вот это да. Как ему до сих пор голову не проламали.
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+4
crazydriver144
Написано сегодня, в 15:27
как то всё пространственно написано! Где конкретика? Где факты? В результате от его действий пострадало 32 гражданина. в результате каких действий????
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+4
Online
Charon Online
Написано сегодня, в 15:47
какой "предприимчивый" товарищ и главное сколько ж нашлось наивных предоплатчиков, диву даёшься
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+5
Online
Andrey2017 Online
Написано сегодня, в 15:52
Вот так просто обманул на целое состояние! Аж диву даёшься.
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+3
Online
marrozz Online
Написано сегодня, в 15:59
Наш человек...
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+3
YETI
Написано сегодня, в 16:07
Коротков? Чёт давно о нём не слышно.
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+1
Korennoy
Написано сегодня, в 16:54
Прям универсал какой-то.
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0
stimorol44
Написано сегодня, в 17:32
А это не тот, который машины продавал и покупал как бы?
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0
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