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Уполномоченная по правам детей приедет на Сахалин в начале ноября

Уполномоченная по правам детей приедет на Сахалин в начале ноября

Анна Кузнецова посетит специализированный дом ребенка

Уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова с 29 октября по 3 ноября 2017 года посетит Дальний восток, в том числе Камчатку, Приморье и Сахалин, сообщает ее пресс-служба.

Во время поездки Кузнецова посетит детские социальные учреждения, инспекционные проверки которых накануне совершат специалисты аппарата уполномоченного по правам ребёнка, ознакомится с опытом работы местных властей в сфере социально-правовой защиты детства, проведёт встречи с главами Федерации и личные приёмы граждан.

Кроме того, в каждом из регионов запланировано проведение круглых столов по обсуждению актуальных вопросов государственной политики в сфере детства: в Петропавловске-Камчатском – обеспечение доступности и качества питания в детских учреждениях, во Владивостоке – защиту прав и интересов воспитанников детских домов-интернатов, в Южно-Сахалинске – работу органов опёки и попечительства по поддержке и сохранению семей с детьми.

На Сахалине, 2 ноября уполномоченный посетит Сахалинский областной специализированный дом ребёнка, встретится с губернатором Олегом Кожемяко и станет участником круглого стола «Деятельность органов опеки и попечительства Сахалинской области, направленная на сохранение семьи».

3 ноября уполномоченный по правам ребёнка посетит открытый урок, посвящённый Дню народного единства, сообщает пресс-служба уполномоченного.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 12:21 +3
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Комментарии
S.T.A.L.K.E.R.
Написано сегодня, в 14:24
....вот интересно на кого она своих шестерых детей оставила на время круиза по Дальнему Востоку?
Ведь они любят такие вопросы задавать,почему мне не спросить?
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+5
Online
Balbes Online
Написано сегодня, в 14:51
S.T.A.L.K.E.R., Ну тут не подкопаешься. Небось нянек по две на каждого оставила.
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+1
Alenushka
Написано сегодня, в 15:26
S.T.A.L.K.E.R., А мне интересно, как её батюшка-то отпустил в мирскую жизнь?
И как она в партии оказалась ЕР?
Чудны дела твои, господи...
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+2
S.T.A.L.K.E.R.
Написано сегодня, в 16:34
Balbes, ....тоды изречение из ихнего же лексикона:Не какая нянька не заменит мать!
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+2
Еще 2 комментария
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