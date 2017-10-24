Уполномоченная по правам детей приедет на Сахалин в начале ноября

Уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова с 29 октября по 3 ноября 2017 года посетит Дальний восток, в том числе Камчатку, Приморье и Сахалин, сообщает ее пресс-служба.

Во время поездки Кузнецова посетит детские социальные учреждения, инспекционные проверки которых накануне совершат специалисты аппарата уполномоченного по правам ребёнка, ознакомится с опытом работы местных властей в сфере социально-правовой защиты детства, проведёт встречи с главами Федерации и личные приёмы граждан.

Кроме того, в каждом из регионов запланировано проведение круглых столов по обсуждению актуальных вопросов государственной политики в сфере детства: в Петропавловске-Камчатском – обеспечение доступности и качества питания в детских учреждениях, во Владивостоке – защиту прав и интересов воспитанников детских домов-интернатов, в Южно-Сахалинске – работу органов опёки и попечительства по поддержке и сохранению семей с детьми.

На Сахалине, 2 ноября уполномоченный посетит Сахалинский областной специализированный дом ребёнка, встретится с губернатором Олегом Кожемяко и станет участником круглого стола «Деятельность органов опеки и попечительства Сахалинской области, направленная на сохранение семьи».

3 ноября уполномоченный по правам ребёнка посетит открытый урок, посвящённый Дню народного единства, сообщает пресс-служба уполномоченного.