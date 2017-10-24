Сахалинский симфонический оркестр детской филармонии отправляется на гастроли в Китай

Более 50 одаренных детей из Анивы, Невельска, Поронайска, Углегорска, Шахтёрска и Южно-Сахалинска будут принимать Харбин и Хейхе

Сахалинский детский симфонический оркестр детской филармонии отправляется на гастроли в Китай. Это первый полноценный сезон недавно созданной филармонии, сообщает пресс-служба учреждения.

В Китае юные музыканты дадут несколько концертов. Более 50 одаренных детей из Анивы, Невельска, Поронайска, Углегорска, Шахтёрска и Южно-Сахалинска будут принимать Харбин и Хейхе, а также Благовещенск.

Художественный руководитель оркестра Виктория Юхманова уверена, что ребята справятся со сложной задачей работы в большом музыкальном коллективе.

- В Харбине нам предстоит сыграть несколько композиций с китайским симфоническим оркестром, - поделилась планами Виктория Юхманова. – Безусловно, у нас запланирована совместная репетиция, но в музыке, как и в жизни, чтобы добиться чего-то идеального требуются месяцы, а то и годы кропотливого труда. Но в то же время такой опыт выступлений детям необходим. Он позволяем им в незнакомой ситуации проявить свои лучшие качества. Я уверена, что у нас все получится, как и в рамках другого совместного проекта – с благовещенским хором «Детство». Вместе с ним мы уже выступали, и публика нас принимала благосклонно.

Несмотря на то, что в рамках детской филармонии для симфонического оркестра это первая поездка, гастрольный опыт у ребят имеется. С концертами они уже были в Южной Корее и Китае, выступали в Сахалинской области и за ее пределами.