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В Первой Пади дотла сгорела дача

В Первой Пади дотла сгорела дача

Хозяйка была на месте, но спасти дом не смогла

Сегодня, 27 октября, примерно в 15.00 загорелась дача в Первой Пади в Корсаковском районе. 

Хозяйка домика была на месте, соседи говорят, у нее были гости, и компания выпивала. Что произошло - точно не известно, по огонь вспыхнул, когда женщина была на улице. Одна из причин пожара - неисправность в печке. 

По номеру 01 звонили соседи погорелицы. Они же взяли на себя общение с пожарными - хозяйка спряталась, найти ее огнеборцы не смогли. 

Дача сгорела дотла. 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 15:20 +1
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