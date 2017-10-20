В «Чистую пятницу» Южно-Сахалинск избавили от тысячи старых покрышек

В Южно-Сахалинске прошла «Чистая пятница». В ходе большой уборки в преддверии зимы работники структур администрации наводили порядок в скверах, на улицах города, в парке, педагоги и учащиеся убирали территорию детских садов и школ, горожане вышли на уборку своих дворов. К акции присоединились коммерческие предприятия и общественные организации.

Сегодня утром на свой первый субботник вышел коллектив нового детского сада «Ягодка», который открылся в этом году в 8-м микрорайоне. По словам заведующей Ирины Ли, чистоту на территории садика они поддерживают регулярно, поэтому основные силы брошены на очистку прилегающей территории вокруг ограждения дошкольного учреждения.

- Мы хотим войти в зиму без мусора, чтобы по весне провести минимальную уборку, - говорит заведующая. - Я считаю, что наш город - это наш дом. Поэтому мы должны участвовать в поддержании в нем чистоты наравне с администрацией Южно-Сахалинска. Если каждый горожанин хоть раз примет участие в субботнике, то в следующий раз он задумается, прежде чем, например, бросить фантик мимо урны.

Ближе к обеду к уборке города присоединились сотрудники администрации Южно-Сахалинска и ее структурных подразделений. Улицы и скверы были разделены на сектора для каждого управления. Уборка прошла и в городском парке. Территории очищали от бытового мусора, листвы, мелких веток и прочего. Горожанам, желающим принять участие в уборке своего двора, управляющие компании выдавали весь необходимый инвентарь.

Особое внимание было уделено ликвидации несанкционированных свалок, которых на территории города, к сожалению, насчитывается немало. Для этих целей в помощь заводу им. Федотова компания «Экосити» бесплатно предоставила погрузчики, КамАЗы и рабочих. Тонны бытового и строительного мусора вывезены с 5 территорий.

К «Чистой пятнице», которая в том числе приурочена к Году экологии, присоединилась единственная в нашей области компания по переработке и утилизации автомобильных покрышек «ЭкоШины Сахалин». За сегодняшний день они бесплатно приняли около 1000 покрышек, собранных на несанкционированных свалках и на территории города. Как рассказал заместитель директора Алексей Комар, компания имеет лицензию и сотрудничает с крупными организациями, которым необходимы услуги по переработке и утилизации шин.

- Мы перерабатываем покрышки в резиновую крошку. Эта крошка потом идет на изготовление резинового покрытия. Оно широко используется для детских и спортивных площадок в нашем городе. При переработке из покрышек удаляются все вредные волокна и металлы, поэтому резиновое покрытие абсолютно безопасно, - говорит Алексей Комар.

В компании отмечают, что, хотя они сотрудничают в основном с большими объемами покрышек (от 25 штук), если кто-нибудь из южносахалинцев захочет утилизировать комплект резины от личного автомобиля, его примут бесплатно.

Городской полигон ТБО сегодня бесплатно принимал мусор, собранный во время акции. По предварительным подсчетам за целый день сюда было вывезено около 2 тысяч кубических метров мусора, это примерно 130 КамАЗов. В «Чистой пятнице» в общей сложности приняли участие 136 организаций и тысячи горожан.

По сообщению пресс-службы администрации Южно-Сахалинска