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Завод по сжижению газа "Сахалина-1" подешевел почти на четверть
ria.ru

Завод по сжижению газа "Сахалина-1" подешевел почти на четверть

Затраты на строительство удалось снизить на $4,8 млрд

Стоимость завода по сжижению газа "Дальневосточный СПГ", который строится "Роснефтью" и ExxonMobil для экспорта газа "Сахалин-1", оценивается в $15,3 млрд. Об этом говорится в отчете правительства о работе российских СРП, сообщает "Интерфакс".

Первоначально проект оценивался в $20,1 млрд, но "Роснефти" и ExxonMobil пришлось оптимизировать затраты. "С 2015 по 2016 годы оценка затрат по проекту была снижена на $4,8 млрд. За счет текущих работ по оптимизации, изготовления модулей в сокращенные сроки и резервирования средств на непредвиденные расходы стоимость составит $15,3 млрд", - говорится в документе.

В отчете отмечается, что вариант реализации газа "Сахалин-1" путем строительства завода "Дальневосточный СПГ" пока остается приоритетным. Однако оператор "Сахалин-1" продолжает переговоры с оператором соседнего СРП-проекта "Сахалин-2" Sakhalin Energy о возможности продажи газа на третью очередь его завода по сжижению газа.

"По итогам переговоров с 2015 по 2016 год компаниями Sakhalin Energy и ExxonNeftegaz (оператор "Сахалин-1") достигнуты договоренности по технической составляющей (качество газа, сроки поставок, узлы подключения, объемы и прочее). Кроме того, было согласовано большинство коммерческих условий, предшествующих переговорам по цене, и в конце января 2017 года стороны договорились перейти к переговорам по цене", - отмечается в отчете.

"В мае 2015 г. компания ExxonNeftegaz представила компании Sakhalin Energy пакетное предложение о гарантированных поставках газа на 3-ю очередь завода СПГ на 20 лет. Sakhalin Energy должна провести анализ с участием акционеров и представить ответ либо контрпредложение. По итогам согласования цены будет заключено необязывающее соглашение об основных принципах и условиях. Договор купли-продажи газа предполагается заключить в течение года с момента подписания соглашения", - говорится в документе. 

 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 17:32 0
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Комментарии
forsen
Написано сегодня, в 17:41
Ну вот и после их кусалова, разумное предложение от эксона, договорятся походу,, еще с сахалина-3 газпром газа на спг даст.. и сжижать лет так 30 заводу этому :))
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