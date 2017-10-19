В Углегорском районе открыли новые колодцы, опоры и площадки

В Углегорском районе торжественно открыты сразу четыре общественно значимых объекта. Это игровая площадка в Поречье, спортивная в Ольшанке, новые колодцы в Медвежьем и опоры освещения в Никольском. Все эти объекты появились в селах по инициативе местных жителей.

Еще полгода назад люди определили, какие общественно значимые проекты необходимо реализовать на территории их родных сел. В этом и есть суть программы инициативного бюджетирования, реализуемой на территории Углегорского городского округа.

- Мы помогали облагораживать площадку, следили за тем, как идет строительство. Если раньше полем для игр у нас была улица, теперь есть место и для малышей, и для подростков. Тут хорошие баскетбольные кольца и мини - поле для футбола. Сейчас, глядя на новую, красивую, огороженную площадку, не верится, что когда-то на этом месте был пустырь, - поделился эмоциями житель Поречья Денис Ледяев.

Жители села Медвежье единогласно проголосовали за обустройство колодцев. Сейчас они рассказывают, какая чистая и вкусная вода у них в селе. В Никольском выбрали проект по освещению сельских улиц. Члены инициативной группы тесно сотрудничали с подрядчиком, обсуждали и согласовывали места установки столбов освещения.

- Следует отметить, что финансирование проектов в рамках инициативного бюджетирования осуществляется из нескольких источников: размер субсидии из областного бюджета составляет до 3 миллионов рублей, финансирование проекта за счет бюджета - не менее 1 процента от общей стоимости проекта. Также посильный финансовый вклад могут внести и сами жители, - рассказал исполняющий обязанности главы администрации Углегорского района Сергей Гаращук.

В этом году пилотными территориями для реализации программы Развития инициативного бюджетирования стали 2 муниципальных образования Сахалинской области – Углегорский городской округ и г. Южно-Сахалинск.

В настоящее время 15 проектов, выбранных жителями в качестве приоритетных ранней весной этого года, успешно воплощаются в жизнь, а некоторые из них уже приняты с участием инициативных групп. В 2018 году к участию в Программе подключатся все муниципальные образования Сахалинской области. При выборе проектов жители большинства сахалинских сел отдали свои голоса за обустройство сельских дорог, спортивных площадок, скверов в центре села, площадей для проведения культурно-массовых мероприятий, ремонт объектов водоснабжения, установку уличного освещения. Кроме того, жителями было принято решение о нефинансовом вкладе – будь то посадка цветов, деревьев или проведение субботника после окончания строительных работ, - отметила директор департамента бюджетной политики министерства финансов сахалинской области.

Субсидию из областного бюджета на реализацию общественно значимых проектов смогут получить те муниципалитеты, чьи населенные пункты станут победителями конкурсного отбора на предоставление данного трансферта. порядка 70 населенных пунктов примут участие в областном конкурсе, который будет проведен в январе 2018 года.

По информации пресс-секретаря губернатора Сахалинской области