Завтра в Южно-Сахалинске пройдет всеобщая «Чистая пятница»

Южносахалинцев приглашают присоединиться к акции «Чистая пятница» и навести порядок во дворах. Она пройдет 27 октября.

На генеральную уборку улиц, скверов и газонов выйдут сотрудники всех структурных подразделений администрации Южно-Сахалинска, управляющих компаний, организаций и предприятий всех форм собственности. Участникам субботника предстоит очистить выделенные участки от бытового мусора, листвы, мелких веток и прочего. Горожан, желающих навести порядок в своих дворах в преддверии зимы, управляющие компании обеспечат необходимым инвентарем, выдадут перчатки и мусорные пакеты.

В рамках Года экологии в Южно-Сахалинске прошло более 10 мероприятий по уборке общественных территорий. Самым масштабным из них стал месячник чистоты, который стартовал в апреле. Только за это время неравнодушные жители областного центра собрали свыше 16000 кубометров мусора. Помимо этого организованные субботники проходили в Синегорске, Дальнем, Октябрьском и других планировочных районах города.

В июне представители мужской половины структурных подразделений администрации и городской думы, члены общественных организаций и горожане расчистили от поваленных деревьев придорожные канавы вдоль пр. Мира. На свалку было вывезено более 20 КамАЗов крупногабаритного мусора. Жители областного центра активно поддержали эту акцию и продолжили уборку уже на территории городского парка им. Ю.Гагарина. Здесь скопились поваленные циклонами деревья, ветки, сухостой. Общими усилиями удалось очистить две площадки общей площадью 3 гектара. За время работы на полигон вывезено 22 КамАЗа мусора (264 куб. м).

Ежегодно Южно-Сахалинск участвует в экологической акции «Зеленая Россия», которая проводится во всех регионах страны каждый сентябрь. В этот раз в рамках акции на территории детских садов и школ Ново-Александровска и Лугового появились кедровые аллеи. 120 саженцев безвозмездно предоставил южносахалинец Иван Санжаров. Кроме этого сотрудники городской администрации расчистили от поваленных деревьев русло реки Красносельской в Ново-Александровске. Также в течение года аналогичные работы были проведены на реках Рогатка, Сусуя, Хомутовка и на ручьях Пригородный и Зима, сообщает пресс-центр администрации города.