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Завтра в Южно-Сахалинске пройдет всеобщая «Чистая пятница»

Завтра в Южно-Сахалинске пройдет всеобщая «Чистая пятница»

На уборку выйдут чиновники и служащие

Южносахалинцев приглашают присоединиться к акции «Чистая пятница» и навести порядок во дворах. Она пройдет 27 октября.

На генеральную уборку улиц, скверов и газонов выйдут сотрудники всех структурных подразделений администрации Южно-Сахалинска, управляющих компаний, организаций и предприятий всех форм собственности. Участникам субботника предстоит очистить выделенные участки от бытового мусора, листвы, мелких веток и прочего. Горожан, желающих навести порядок в своих дворах в преддверии зимы, управляющие компании обеспечат необходимым инвентарем, выдадут перчатки и мусорные пакеты.

В рамках Года экологии в Южно-Сахалинске прошло более 10 мероприятий по уборке общественных территорий. Самым масштабным из них стал месячник чистоты, который стартовал в апреле. Только за это время неравнодушные жители областного центра собрали свыше 16000 кубометров мусора. Помимо этого организованные субботники проходили в Синегорске, Дальнем, Октябрьском и других планировочных районах города.

В июне представители мужской половины структурных подразделений администрации и городской думы, члены общественных организаций и горожане расчистили от поваленных деревьев придорожные канавы вдоль пр. Мира. На свалку было вывезено более 20 КамАЗов крупногабаритного мусора. Жители областного центра активно поддержали эту акцию и продолжили уборку уже на территории городского парка им. Ю.Гагарина. Здесь скопились поваленные циклонами деревья, ветки, сухостой. Общими усилиями удалось очистить две площадки общей площадью 3 гектара. За время работы на полигон вывезено 22 КамАЗа мусора (264 куб. м).

Ежегодно Южно-Сахалинск участвует в экологической акции «Зеленая Россия», которая проводится во всех регионах страны каждый сентябрь. В этот раз в рамках акции на территории детских садов и школ Ново-Александровска и Лугового появились кедровые аллеи. 120 саженцев безвозмездно предоставил южносахалинец Иван Санжаров. Кроме этого сотрудники городской администрации расчистили от поваленных деревьев русло реки Красносельской в Ново-Александровске. Также в течение года аналогичные работы были проведены на реках Рогатка, Сусуя, Хомутовка и на ручьях Пригородный и Зима, сообщает пресс-центр администрации города.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 14:02 +2
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Комментарии
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Bokassa Online
Написано сегодня, в 14:20
а почему только завтра? за те деньги которые получают руководители среднего и высшего звена, они должны каждую пятницу в году трудиться ручками
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0
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Andrey2017 Online
Написано сегодня, в 14:37
Грамотные руководители такие мероприятия проводят в субботу, чтобы в пятницу все работали!
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0
senchick
Написано сегодня, в 15:04 Отредактированно сегодня, в 15:04
Отлично!!! Я опять пропускаю очередное общественное мероприятие на работе
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+1
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Warg Online
Написано сегодня, в 15:35
senchick,
Да ты и так на них не ходишь.
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0
senchick
Написано сегодня, в 15:39
Warg, так все работаю да работаю
А вот чем коммунальные службы и т.д. по списку занимаются не известно...
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0
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Warg Online
Написано сегодня, в 15:57
senchick,
>>чем коммунальные службы
Ничем
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