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Всех молочных коров Сахалина загнали в зимнее стойло

Всех молочных коров Сахалина загнали в зимнее стойло

С начала года надои выросли почти наполовину

Сегодня, 23 октября, в Сахалинской области перевели в зимнее стойло последнее молочное стадо коров. Ежегодно ко второй половине октября скот размещают в теплых помещениях, чтобы не застудить животных. Кроме того, говорят специалисты, в траве к середине осени в любом случае становится меньше питательных веществ.

– Растительность должна быть сочная, чтобы мы могли получать качественное молоко и в больших количествах, – рассказывает главный зоотехник совхоза «Южно-Сахалинский» Луиза Андросова. – С приходом осени витамины из травы пропадают.

Галерея
Переход молочного скота в зимние стойла завершился на Сахалине, Фото: 1
Переход молочного скота в зимние стойла завершился на Сахалине, Фото: 2
Переход молочного скота в зимние стойла завершился на Сахалине, Фото: 3

Она заметила, что из-за оптимизации дойного процесса и правильного рациона получилось увеличить отдачу молока. В этом году надой с одной коровы выходит 4,6 тысячи литров. Это на 900 литров больше, чем в прошлом сезоне.

В стойлах животных кормят картофелем, капустой и корбикормом. Также в пище есть добавки. Они повышают количество молока на 10-15 %.

– Мы проверяем корма в лаборатории и каждый день регулируем рацион, который в общем на голову составляет 53 килограмма, – говорит сотрудница предприятия Людмила Лебедева.

Галерея
Переход молочного скота в зимние стойла завершился на Сахалине, Фото: 1
Переход молочного скота в зимние стойла завершился на Сахалине, Фото: 2
Переход молочного скота в зимние стойла завершился на Сахалине, Фото: 3
Переход молочного скота в зимние стойла завершился на Сахалине, Фото: 4
Переход молочного скота в зимние стойла завершился на Сахалине, Фото: 5
Переход молочного скота в зимние стойла завершился на Сахалине, Фото: 6
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На сегодняшний день в островном регионе больше 16 тысяч коров. Из них 11 тысяч – для молочного доения. Эти стада располагаются в основном в южных районах Сахалина. Остальное поголовье – мясной скот. Их планируют переместить в зимние стойла к 10 ноября.

Галерея
Переход молочного скота в зимние стойла завершился на Сахалине, Фото: 1
Переход молочного скота в зимние стойла завершился на Сахалине, Фото: 2
Переход молочного скота в зимние стойла завершился на Сахалине, Фото: 3
Переход молочного скота в зимние стойла завершился на Сахалине, Фото: 4
Переход молочного скота в зимние стойла завершился на Сахалине, Фото: 5
Переход молочного скота в зимние стойла завершился на Сахалине, Фото: 6
Переход молочного скота в зимние стойла завершился на Сахалине, Фото: 7
Переход молочного скота в зимние стойла завершился на Сахалине, Фото: 8
Переход молочного скота в зимние стойла завершился на Сахалине, Фото: 9
Переход молочного скота в зимние стойла завершился на Сахалине
Автор: Игорь Новомодный, сегодня, в 16:08 +2
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