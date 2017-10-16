Всех молочных коров Сахалина загнали в зимнее стойло

С начала года надои выросли почти наполовину

Сегодня, 23 октября, в Сахалинской области перевели в зимнее стойло последнее молочное стадо коров. Ежегодно ко второй половине октября скот размещают в теплых помещениях, чтобы не застудить животных. Кроме того, говорят специалисты, в траве к середине осени в любом случае становится меньше питательных веществ.

– Растительность должна быть сочная, чтобы мы могли получать качественное молоко и в больших количествах, – рассказывает главный зоотехник совхоза «Южно-Сахалинский» Луиза Андросова. – С приходом осени витамины из травы пропадают.

Она заметила, что из-за оптимизации дойного процесса и правильного рациона получилось увеличить отдачу молока. В этом году надой с одной коровы выходит 4,6 тысячи литров. Это на 900 литров больше, чем в прошлом сезоне.

В стойлах животных кормят картофелем, капустой и корбикормом. Также в пище есть добавки. Они повышают количество молока на 10-15 %.

– Мы проверяем корма в лаборатории и каждый день регулируем рацион, который в общем на голову составляет 53 килограмма, – говорит сотрудница предприятия Людмила Лебедева.

На сегодняшний день в островном регионе больше 16 тысяч коров. Из них 11 тысяч – для молочного доения. Эти стада располагаются в основном в южных районах Сахалина. Остальное поголовье – мясной скот. Их планируют переместить в зимние стойла к 10 ноября.