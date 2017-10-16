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Эстонский пианист даст концерты в Южно-Сахалинске

Эстонский пианист даст концерты в Южно-Сахалинске

Танел Йоаметс исполнит сонаты Шуберта и Рахманинова, фортепианные прелюдии и пьесы Грига, Дебюсси

3 ноября в 17-00 и 4 ноября в 16-00 в Областном художественном музее состоятся сольные концерты эстонского пианиста Танела Йоаметса, музыканта,  которого считают в музыкальном мире одним из лучших интерпретаторов музыки Скрябина. В эти два вечера он исполнит сонаты Ф. Шуберта и С. Рахманинова, фортепианные прелюдии и пьесы Э. Грига, К. Дебюсси и С. Рахманинова.

Сахалинским слушателям хорошо знакомо имя этого музыканта. Вот уже более десяти лет Танел Йоаметс посещает Сахалин и радует своей яркой, смелой и мощной игрой даже самого искушенного слушателя. Его концерты всегда собирают большую аудиторию. В репертуаре пианиста – произведения Рахманинова, Шнитке, Грига, Дебюсси, Моцарта, Шуберта, Шопена и многих других авторов. Кроме классического репертуара, пианист часто играет джазовые композиции и импровизации.

По словам музыканта, в каждом городе на каждом концерте он импровизирует на заданную залом тему. Зрители  их всегда ждут с любовью и нетерпеньем. В прошлом году сахалинская публика услышала импровизации музыканта на тему «На краю Вселенной» и импровизацию на тему рисунка сахалинского художника В. Старовойтова «Старый друг», которая приглянулась музыканту. Какие музыкальные сюрпризы и импровизации преподнесёт сахалинскому зрителю пианист в этот раз, можно только гадать! 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 15:58 +5
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Комментарии
Charon
Написано сегодня, в 17:34
а по-моему он уже приезжал и не только в южный
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+2
фeрм
Написано сегодня, в 20:51
Charon, с прошлого раза еще не доехал видимо еще. этож эстонцы бгг
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0
Ксения Колосова
Написано сегодня, в 22:18
Прекрасный пианист!
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0
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