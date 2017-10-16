Эстонский пианист даст концерты в Южно-Сахалинске

3 ноября в 17-00 и 4 ноября в 16-00 в Областном художественном музее состоятся сольные концерты эстонского пианиста Танела Йоаметса, музыканта, которого считают в музыкальном мире одним из лучших интерпретаторов музыки Скрябина. В эти два вечера он исполнит сонаты Ф. Шуберта и С. Рахманинова, фортепианные прелюдии и пьесы Э. Грига, К. Дебюсси и С. Рахманинова.

Сахалинским слушателям хорошо знакомо имя этого музыканта. Вот уже более десяти лет Танел Йоаметс посещает Сахалин и радует своей яркой, смелой и мощной игрой даже самого искушенного слушателя. Его концерты всегда собирают большую аудиторию. В репертуаре пианиста – произведения Рахманинова, Шнитке, Грига, Дебюсси, Моцарта, Шуберта, Шопена и многих других авторов. Кроме классического репертуара, пианист часто играет джазовые композиции и импровизации.

По словам музыканта, в каждом городе на каждом концерте он импровизирует на заданную залом тему. Зрители их всегда ждут с любовью и нетерпеньем. В прошлом году сахалинская публика услышала импровизации музыканта на тему «На краю Вселенной» и импровизацию на тему рисунка сахалинского художника В. Старовойтова «Старый друг», которая приглянулась музыканту. Какие музыкальные сюрпризы и импровизации преподнесёт сахалинскому зрителю пианист в этот раз, можно только гадать!