Более десятка дворов отремонтированы в Новоалександровске в этом сезоне

В планировочном районе Новоалександровск завершились работы по реконструкции дворов. Обновлена территория вокруг 11 домов, обустроены игровые и спортивные зоны, парковочные места, установлено освещение, сообщает пресс-служба мэрии Южно-Сахалинска.

Расширены проезды, в том числе для спецтехники, обеспечен отвод воды с территорий. Все работы имеют гарантию подрядчиков. Перед началом ремонта прошли встречи с жителями, пожелания которых постарались учесть. На будущий год практику совместного обсуждения решено продолжить.

В переулке Горького в нынешнем сезоне появилась не только комфортная зона для детей со сказочным замком, качелями и горками, но и спортплощадка. Местные ребята из баскетбольной секции рассказали, что после установки спортивных сооружений они начали тренироваться практически каждый день.

В настоящий момент в Южно-Сахалинске идет работа по согласованию с жителями проектов реконструкции дворов на следующий год. Ознакомиться с предварительными планами по капитальному ремонту придомовых территорий и внутриквартальных проездов на 2018 год можно на сайте городской администрации.