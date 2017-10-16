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Более десятка дворов отремонтированы в Новоалександровске в этом сезоне

Более десятка дворов отремонтированы в Новоалександровске в этом сезоне

В планировочном районе подвели итоги благоустройства

В планировочном районе Новоалександровск завершились работы по  реконструкции дворов. Обновлена территория вокруг 11 домов, обустроены игровые и спортивные зоны, парковочные места, установлено освещение, сообщает пресс-служба мэрии Южно-Сахалинска.

Расширены проезды, в том числе для спецтехники, обеспечен отвод воды с территорий. Все работы имеют гарантию подрядчиков. Перед началом ремонта прошли встречи с жителями, пожелания которых постарались учесть. На будущий год практику совместного обсуждения решено продолжить.

В переулке Горького в нынешнем сезоне появилась не только комфортная зона для детей со сказочным замком, качелями и горками, но и спортплощадка. Местные ребята из баскетбольной секции рассказали, что после установки спортивных сооружений они начали тренироваться практически каждый день.

В настоящий момент в Южно-Сахалинске идет работа по согласованию с жителями проектов реконструкции дворов на следующий год. Ознакомиться с предварительными планами по капитальному ремонту придомовых территорий и внутриквартальных проездов на 2018 год можно на сайте городской администрации.

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Отремонтированные дворы в Ново-Александровске, Фото: 1
Отремонтированные дворы в Ново-Александровске, Фото: 2
Отремонтированные дворы в Ново-Александровске, Фото: 3
Отремонтированные дворы в Ново-Александровске, Фото: 4
Отремонтированные дворы в Ново-Александровске, Фото: 5
Отремонтированные дворы в Ново-Александровске, Фото: 6
Отремонтированные дворы в Ново-Александровске, Фото: 7
Отремонтированные дворы в Ново-Александровске, Фото: 8
Отремонтированные дворы в Ново-Александровске, Фото: 9
Отремонтированные дворы в Ново-Александровске, Фото: 10
Отремонтированные дворы в Ново-Александровске, Фото: 11
Отремонтированные дворы в Ново-Александровске, Фото: 12
Отремонтированные дворы в Ново-Александровске, Фото: 13
Отремонтированные дворы в Ново-Александровске, Фото: 14
Отремонтированные дворы в Ново-Александровске, Фото: 15
Отремонтированные дворы в Ново-Александровске, Фото: 16
Отремонтированные дворы в Ново-Александровске, Фото: 17
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Дворы в Ново-Александровске
Автор: Лиза Ре, сегодня, в 15:45 +2
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Комментарии
SirGiant
Написано сегодня, в 16:03
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Online
ostrovsakhalin Online
Написано сегодня, в 17:02
Погоду портят. Назвали правильно планировочный район))) к чему бы это.
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