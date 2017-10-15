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Охинских чиновников оштрафовали на 220 тысяч рублей
Фото: newamerica.org

Охинских чиновников оштрафовали на 220 тысяч рублей

Местное предприятие загрязняло вредными выбросами воздух

В Охе городская прокуратура выявила и пресекла выброс вредных веществ в атмосферу местной коммунальной компанией при эксплуатации котельной. Разрешения на это у предприятия не было.

Прокурор предписал директору организации устранить нарушения. При этом одно из должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности. Также в отношении юридического и должностного лиц компании возбуждены дела об административном правонарушении за нарушение правил охраны атмосферного воздуха.

Постановлениями Охинского городского суда их привлекли к штрафу на общую сумму 220 000 рублей

Прокурор контролирует выплату штрафа из личного бюджета нерадивых чиновников.

Автор: Лиза Ре, 20 октября, в 10:08 +4
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Комментарии
Nato4ka
Написано 20 октября, в 10:11
Выбросы *вредных* вещей?
Автор,исправьте ошибку.
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0
Andrey2017
Написано 20 октября, в 10:20
Такой смешной штраф вряд ли поможет- отобъют взятками. Вот лишиться должности было бы куда весомым наказанием!
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+2
Triton
Написано 20 октября, в 13:52
Andrey2017, взятки нынче не в чести
зарплатой рабочей отобьют
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+2
Nato4ka
Написано 20 октября, в 10:21 Отредактированно 20 октября, в 10:21
В Охе всё котельные работают на природном газе. Неполное сгорание что ли?
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0
Nikolaich
Написано 20 октября, в 11:09
Nato4ka, Газом, уголь разжигают.
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0
Zwain
Написано 20 октября, в 14:23
...а деньги от штрафа передадут конечно в один из детдомов!!!
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