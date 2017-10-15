Охинских чиновников оштрафовали на 220 тысяч рублей

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В Охе городская прокуратура выявила и пресекла выброс вредных веществ в атмосферу местной коммунальной компанией при эксплуатации котельной. Разрешения на это у предприятия не было.

Прокурор предписал директору организации устранить нарушения. При этом одно из должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности. Также в отношении юридического и должностного лиц компании возбуждены дела об административном правонарушении за нарушение правил охраны атмосферного воздуха.

Постановлениями Охинского городского суда их привлекли к штрафу на общую сумму 220 000 рублей

Прокурор контролирует выплату штрафа из личного бюджета нерадивых чиновников.