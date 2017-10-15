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Проезд по путепроводу в Холмске закроют до лета
Объехать ремонтные работы можно будет через площадь Ленина
В Холмске с 23 октября 2017 года до 27 июля 2018 года закроют проезд по путепроводу (мост над железной дорогой на южном вокзале).
Как сообщают в администрации райцентра, причина - реконструкция путепровода.
Объехать ремонтные работы можно будет через площадь Ленина.
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Комментарии
MARBLE
Написано 20 октября, в 10:26
На 9 месяцев, не многовато
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+1
vas
Написано 20 октября, в 10:42
MARBLE, Перестрахунулись
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+3
Римма Хайрутдинова
Написано 20 октября, в 10:54
MARBLE, его, по хорошему, перестраивать нужно от начала до конца. Неудобненько, конечно, будет постоянно объезжать этот участок, перекрёсток Советская-Морская перегружен будет значительно, но лучше уж так, чем в один прекрасный момент этот путепровод не выдержит и обрушится к чертям.
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+2
Online
Charon Online
Написано 20 октября, в 18:53
давно пора, а то весь ходуном ходит того и гляди развалится
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0
Натали70
Написано вчера, в 14:15
Интересно почему всё же работы начинаются под зиму?...
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0