Проезд по путепроводу в Холмске закроют до лета

donnews.ru

Объехать ремонтные работы можно будет через площадь Ленина

В Холмске с 23 октября 2017 года до 27 июля 2018 года закроют проезд по путепроводу (мост над железной дорогой на южном вокзале).

Как сообщают в администрации райцентра, причина - реконструкция путепровода.

Объехать ремонтные работы можно будет через площадь Ленина.