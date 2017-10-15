новости
новости
Регистрация
Проезд по путепроводу в Холмске закроют до лета
donnews.ru

Проезд по путепроводу в Холмске закроют до лета

Объехать ремонтные работы можно будет через площадь Ленина

 
В Холмске с 23 октября 2017 года до 27 июля 2018 года закроют проезд по путепроводу (мост над железной дорогой на южном вокзале).
 
Как сообщают в администрации райцентра, причина - реконструкция путепровода.
 
Объехать ремонтные работы можно будет через площадь Ленина.
Автор: Лиза Ре, 20 октября, в 10:00 +4
Другие статьи по темам
Событие
ограничение движения
Место
Холмск
Популярное на ASTV
В Долинском районе произошло серьезное ДТП
В Долинском районе произошло серьезное ДТП
В квартире в Новоалександровске найдена мертвой местная жительница
В квартире в Новоалександровске найдена мертвой местная жительница
Женщина погибла при ДТП в Долинском районе
Женщина погибла при ДТП в Долинском районе
Автобус опрокинулся при столкновении с легковушкой в Южно-Сахалинске
Автобус опрокинулся при столкновении с легковушкой в Южно-Сахалинске

Главные сахалинские новости за день от astv.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Комментарии
MARBLE
Написано 20 октября, в 10:26
На 9 месяцев, не многовато
Ответить
+1
vas
Написано 20 октября, в 10:42
MARBLE, Перестрахунулись
Ответить
+3
Римма Хайрутдинова
Написано 20 октября, в 10:54
MARBLE, его, по хорошему, перестраивать нужно от начала до конца. Неудобненько, конечно, будет постоянно объезжать этот участок, перекрёсток Советская-Морская перегружен будет значительно, но лучше уж так, чем в один прекрасный момент этот путепровод не выдержит и обрушится к чертям.
Ответить
+2
Online
Charon Online
Написано 20 октября, в 18:53
давно пора, а то весь ходуном ходит того и гляди развалится
Ответить
0
Натали70
Написано вчера, в 14:15
Интересно почему всё же работы начинаются под зиму?...
Ответить
0
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Охинских чиновников оштрафовали на 220 тысяч рублей
Охинских чиновников оштрафовали на 220 тысяч рублей
«Наш день»: 19 октября 2017
«Наш день»: 19 октября 2017
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru