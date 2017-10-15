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После теплых выходных на Сахалине похолодает
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После теплых выходных на Сахалине похолодает

Местами ожидается снег

В субботу с приближением циклона с районов материка на Сахалине ожидаются дожди и усиление ветра. Циклон принесет более теплую воздушную массу, поэтому температура ночью на севере острова -4…+1°, на юге 1…6°; днем на севере 4…9°, на юге 8…13°.

Как сообщают в Сахалинском УГМС, в воскресенье ожидается прохождение активных атмосферных фронтов. На Сахалине (преимущественно в ночные часы) будут отмечаться интенсивные дожди, сильный ветер. Вновь похолодает, особенно в северной части Сахалина, здесь днем возможен небольшой снег. Температура ночью 1…6°; днем на севере 1…6°, на юге 6…11°.

На Курильских островах в выходные дни преимущественно без осадков. Температура ночью 2…7°, днем 7…12°.

В конце дня понедельника к Южным Курильским островам довольно близко подойдет тайфун «LAN», который в выходные дни будет располагаться еще над югом Японии. На юге Курильской гряды пройдут сильные дожди, которые будут сопровождаться сильным ветром.

Но тайфун будет двигаться с большой скоростью, поэтому ухудшение погоды будет непродолжительным. В дальнейшем до конца недели на юге Курильских островов лишь местами будут идти небольшие дожди, ветер стихнет. Температура ночью 2…7°, днем 8…13°.

На севере области почти всю рабочую неделю будет сохраняться циклонический характер погоды. Над севером Охотского моря установится область низкого давления, которая и будет определять погоду в данных районах. Временами будет отмечаться небольшой снег, на севере Курильской гряды осадки в виде дождя и мокрого снега, а также будет ветрено. Температура ночью 0…-5°, в долинах до 8° мороза, днем 0…+5°. И только в конце рабочей недели будет без осадков и потеплеет на 3-6°.

На юге Сахалина с 23 по 27 октября погоду будет определять поле повышенного давления, небольшие осадки могут наблюдаться только в отдельных районах. Температура ночью -2…+3°, в отдельные ночи до 6° мороза, днем 5…10°.

В областном центре в субботу временами небольшой дождь, температура ночью 2…4°, днем 11…13°. В воскресенье ночью и утром дождь, порывистый ветер, температура ночью 2…4°, днем 8…10°.

Автор: Лиза Ре, 20 октября, в 15:44 +5
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Комментарии
Online
Charon Online
Написано 20 октября, в 15:55
главное, чтоб снега не было, рановато чё-то
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+2
Svoy
Написано 20 октября, в 21:51
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+2
sasch
Написано вчера, в 15:31
Тайфун "Лан" выглядит неласково.
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0
sasch
Написано вчера, в 15:31
А вот так, предположительно, он проедет мимо нас.
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0
sasch
Написано вчера, в 15:38
Ищь, сволочь, как крутится
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+1
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