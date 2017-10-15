После теплых выходных на Сахалине похолодает

gorobzor.ru

В субботу с приближением циклона с районов материка на Сахалине ожидаются дожди и усиление ветра. Циклон принесет более теплую воздушную массу, поэтому температура ночью на севере острова -4…+1°, на юге 1…6°; днем на севере 4…9°, на юге 8…13°.



Как сообщают в Сахалинском УГМС, в воскресенье ожидается прохождение активных атмосферных фронтов. На Сахалине (преимущественно в ночные часы) будут отмечаться интенсивные дожди, сильный ветер. Вновь похолодает, особенно в северной части Сахалина, здесь днем возможен небольшой снег. Температура ночью 1…6°; днем на севере 1…6°, на юге 6…11°.



На Курильских островах в выходные дни преимущественно без осадков. Температура ночью 2…7°, днем 7…12°.



В конце дня понедельника к Южным Курильским островам довольно близко подойдет тайфун «LAN», который в выходные дни будет располагаться еще над югом Японии. На юге Курильской гряды пройдут сильные дожди, которые будут сопровождаться сильным ветром.



Но тайфун будет двигаться с большой скоростью, поэтому ухудшение погоды будет непродолжительным. В дальнейшем до конца недели на юге Курильских островов лишь местами будут идти небольшие дожди, ветер стихнет. Температура ночью 2…7°, днем 8…13°.



На севере области почти всю рабочую неделю будет сохраняться циклонический характер погоды. Над севером Охотского моря установится область низкого давления, которая и будет определять погоду в данных районах. Временами будет отмечаться небольшой снег, на севере Курильской гряды осадки в виде дождя и мокрого снега, а также будет ветрено. Температура ночью 0…-5°, в долинах до 8° мороза, днем 0…+5°. И только в конце рабочей недели будет без осадков и потеплеет на 3-6°.



На юге Сахалина с 23 по 27 октября погоду будет определять поле повышенного давления, небольшие осадки могут наблюдаться только в отдельных районах. Температура ночью -2…+3°, в отдельные ночи до 6° мороза, днем 5…10°.



В областном центре в субботу временами небольшой дождь, температура ночью 2…4°, днем 11…13°. В воскресенье ночью и утром дождь, порывистый ветер, температура ночью 2…4°, днем 8…10°.